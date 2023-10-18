طلاب جامعة النيل يؤدون صلاة الغائب على أرواح شهداء فلسطين (صور)

أدى ظهر اليوم الأربعاء العشرات من طلاب جامعة النيل الأهلية، برئاسة الدكتور وائل عقل، رئيس الجامعة، وعمداء الكليات وأعضاء هيئة التدريس والعاملين بالجامعة، صلاة الغائب، على أرواح شهداء القصف الغادر على مستشفى المعمدانى في غزة، والذي أسفر عن استشهاد المئات من المدنيين من الشباب والنساء والأطفال.

وأعرب طلاب جامعة النيل الأهلية عن غضبهم الكامل جراء الممارسات التي تشهدها الأراضي الفلسطينية واعتداءات سلطات الاحتلال على المدنيين العزل واستخدام الآلة العسكرية الثقيلة في قصف المنشآت المدنية، وعلى صمت المجتمع الدولي جراء ما يحدث دون إدانة واضحة لهذه المجازر أو طلب للجانب الإسرائيلي بضرورة وقف إطلاق النار والكف عن ممارساته الوحشية والسماح للمساعدات الإنسانية للوصول لأبناء غزة.

طلاب جامعة النيل يؤدون صلاة الغائب

جامعة النيل تساند قرارات القيادة السياسية:

وأعرب الدكتور وائل عقل، رئيس جامعة النيل الأهلية، عن بالغ ألمه وإدانته لاستهداف المنشآت المدنية وخاصة المستشفيات التي تأوي الآلاف ممن طالهم القصف الإسرائيلي.

وأعلن رئيس جامعة النيل الأهلية، عن مساندته وجميع طلاب الجامعة لقرارات القيادة السياسية وما تراه مناسبًا في الدفاع عن أرض الوطن وسلامة شعبه.

طلاب جامعة النيل يؤدون صلاة الغائب

وقرر الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، إعلان حالة الحداد العام في جميع أنحاء جمهورية مصر العربية لمدة ثلاثة أيام، حدادًا على أرواح الضحايا الأبرياء لجريمة قصف المستشفى الأهلي المعمداني بقطاع غزة، وعلى جميع الشهداء من أبناء شعب فلسطين الشقيق.