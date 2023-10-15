جامعة النيل الأهلية تشارك في مسابقة Net Mob 2023 الدولي بأسبانيا

اختتمت جامعة النيل الأهلية برئاسة الدكتور وائل عقل، مشاركتها في فاعليات مؤتمر ومسابقة Net Mob 2023 الدولي، والذي عقد في جامعة كارلوس الثالث بمدينة مدريد في دولة أسبانيا.

جاءت مشاركة جامعة النيل الاهلية بثلاثة أبحاث مقبولة للعرض، حيث تقدم للمسابقة 500 بحث علي مستوي العالم، تم اختيار 35 بحث منهم للمسابقة من بينهم الثلاث أبحاث المقدمة من جامعة النيل.

ودارت حول "توليد بيانات حركة التطبيقات من البيانات الضريبية: نهج البيانات الاصطناعية- تحليل البيانات الفرنسية" وتمحور البحث الثاني حول "إطار عمل للكشف في الوقت الحقيقي والتنبؤ بالاضطرابات والكوارث الاجتماعية باستخدام حركة البيانات المتنقلة" وتحدث البحث الثالث عن "التنبؤ بمؤشرات الإنتاجية للمجتمع باستخدام ديناميكيات سلوك القوى العاملة".

جاء موضوع المؤتمر والمسابقة بشكل عام حول فهم التحديات الاجتماعية من خلال عدسات استخدام خدمات المحمول، حيث تم مناقشة كيفية ربط استهلاك التطبيقات المحمولة من النواحي المكانية والزمنية بالتحديات الكبرى التي تواجه المجتمعات الحديثة اليوم، وهل يمكن أن يساعد مراقبة استخدام التطبيقات والحفاظ على الخصوصية من قبل مشغلي الشبكة المحمولة على كشف وتحديد مثل هذه المشاكل عندما تنشأ؟

هدف المؤتمر إلى مناقشة الأفكار الخاصة بإنشاء مجموعات بيانات اصطناعية موثوقة للهواتف المحمولة، و دعا المؤتمر خلال فعالياته إلي إجراء دراسات مبتكرة تبحث في الروابط المحتملة بين البيانات الناشئة عن طريق إستخدام تطبيقات المحمول والمجتمع، وإلى مناقشة الأفكار الخاصة بتطوير نماذج قادرة على إعادة إنتاج البيانات الخاصة بتطبيقات الهاتف المحمول من معلومات متاحة للجمهور، والتي يمكن استخدامها لإنشاء كميات كبيرة من حركة المرور الاصطناعية عالية الجودة في مناطق مختلفة.

كذلك ناقش المؤتمر الأبحاث الخاصة بتحسين إدارة شبكات الهاتف المحمول بذكاء قائم على البيانات حيث تلعب الحلول القائمة على البيانات الموثوقة دورًا متزايد الأهمية في بيئة الشبكة المحمولة ما بعد الجيل الخامس.

مشاركة جامعة النيل الأهلية في المسابقة

جاءت مشاركة جامعة النيل الأهلية في المسابقة والمؤتمر من خلال نخبة متميزة من أعضاء هيئة التدريس بكلية الحاسبات وتكنولوجيا المعلومات بالجامعة ضمت كل من الدكتور أحمد المهدي، عميد كلية الحاسبات و تكنولوجيا المعلومات بجامعة النيل، والدكتور تامر عرفة، والدكتورة نها جمال الدين سعد علي، و الدكتورة غادة خريبة، والمهندس مينا يوسف، المعيدين بكلية الحاسبات وتكنولوجيا المعلومات، بالإضافة إلى فريق متميز من المعيدين وطلاب الكلية ضم كل من: م. منار عادل حامد، وكريم أيمن رزق، وعبد الرحمن ياسر سعيد، وعمر خالد شعيب، وتقي نبيل محمد، وجنا عامر، وخالد عقرب.

وأكد الفريق المشارك من جامعة النيل الأهلية في المؤتمر والمسابقة أن مشاركة الجامعة في الجلسات الخاصة بالمؤتمر ساهمت بشكل متميز في إبراز الإمكانات البحثية للأكاديمين المصريين المشاركين من كلية الحاسبات وتكنولوجيا المعلومات بجامعة النيل الاهلية بشكل خاص والدور المصري في البحث العلمي بشكل عام.