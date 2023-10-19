سامح سوني للوفد: الزمالك يحتاج لعمل مؤسسي للخروج من أزماته.. الجمهور سيعود وأولوياتي مطالب الجمعية العمومية

حرص الوفد على إجراء مع سامح سوني الخوانكي المرشح عضوية مجلس إدارة نادي الزمالك فوق السن، للحديث عن برنامجه الانتخابي والأزمات التي يتعرض لها النادي في الوقت الحالي بجانب تقديم الحلول الأمثل قبل انتخابات القلعة البيضاء.

وأكد الخوانكي في حوار خاص لبوابة الوفد، أن الزمالك يحتاج عمل مؤسسي جماعي للخروج من الأزمات التي تعاني منها القلعة البيضاء.

واليكم نص الحوار:

استعرض لنا أبرز ملامح برنامجك الانتخابي

سنعمل على رفع كفاءة وجودة كل المنشآت داخل النادي بداية من المطاعم وجميع الخدمات المعاونة، فهم شركاء النجاح ويجب الاستفادة منهم بكل شكل من الأشكال.

سيكون هناك اهتمام كبير بأعضاء النادي من كبار السن، وسنعمل على وضع مميزات خاصة لهم بداية من الخصومات على الاشتراكات داخل النادي.

رأيك في الأزمات الاقتصادية التي يعاني منها الزمالك في الوقت الحالي ؟

نستهدف الاستفادة من القطاع البنوك الحكومية، الزمالك لديه العديد من البنوك الحكومية معلنة على أسوار الزمالك من الممكن أن يحدث تعاون مثمر يفيد الزمالك بشكل كبير.

يجب على المسئول في الإدارة القادمة الفيكر خارج الصندوق مثل ما فعله الراحل العظيم محمد حسن حلمي زامورا الذي انشأ العديد من الأسوار والتي أنعشت حزينة الزمالك في تلك الفترة ونادي الزمالك يمتلك خبراء اقتصاد وكوادر مميزة ويمتلكون الحلول للخروج من الأزمة.

رأيك في وقف القيد الذي يٌعاني منه الزمالك في الوقت الحالي ؟

يٌعد وقف القيد من التحديات الهامة التي يواجهها نادي الزمالك الحقيقة، وملف من الملفات التي تحتاج الإدارة القادمة العمل عليها في الفترة القادمة بشكل مؤسسي جماعي للنجاح في إدارة الأزمة، الأمر يحتاج دراسة بشكل جيد جدًا.

طموحاتك مع نادي الزمالك في حالة نجاحك بالانتخابات ؟

سأهتم بشكل أكبر بالجانب القانوني والاستثماري، وفي حال نجاحي سأعمل مباشرًة على مراجعة التعاقدات ومحاولة تعظيم الاستفادة بجانب هناك 10 أفكار أخرى موجودة عبر صفحتي الشخصية عبر موقع التواصل الإجتماعي.

ما رأيك في الأجواء الانتخابية للقلعة البيضاء ؟

الانتخابات الحالية مميزة ونعيش عرس انتخابي، والوضع داخل جدران نادي الزمالك مختلف تمامًا عن اللي كنا نعيشها قبل كد، واللي أنا شخصيًا عشتوا قبل كده سواء في 2017 أو 2022، اليوم أي شخص يستطيع أن يعبر عن نفسه داخل النادي، ويوجد حالة احترام وتقدير كبيرة بين جميع المرشحين داخل النادي.

ما تعقيبك على دعمك في العديد من الملفات أهمها رجال شباب الساق الواحد قبل انتخابات الزمالك ؟

هي مساهمة بسيطة من زملكاوي عشاق القلعه البيضاء، أهدف أن يدار الزمالك بشكل مؤسسي، أما أزمة الساق الواحد نحمد الله على حلها وهذا حقهم علينا لأنهم كانوا يتدربون خارج نادي الزمالك، استطعنا حل هذه الأزمات بتوفير مكان للتدريبات لهم، أوجهه الشكر للجنة الثلاثية برئاسة عماد البناني و أيمن شعراوي أحمد فؤاد وطن وحازم إمام على مساعدتي بحل هذه الازمة.

رسالتك الأخيرة قبل انتخابات نادي الزمالك

رسالتي لاعضاء الجمعية العمومية، لو حضراتكم مقتنعين بالأفكار الانتخابية اتشرف بدعمكم.

أما جماهير نادي الزمالك ، أوعدكم في حالة توفيقي بالانتخابات سوف يتواجد الجماهير بشكل كبير في النادي من جديد خلال الفترة المقبلة في تدريبات النادي من ملعب حلمي زامورا.