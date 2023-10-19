رسميًا.. قانونية حسام المندوه في الترشح لانتخابات الزمالك

حسمت اللجنة الأولمبية، اليوم الخميس، قانونية حسام المندوه، المرشح لمنصب أمين الصندوق بانتخابات نادي الزمالك، التي ستقام غدًا الجمعة 20 أكتوبر بمقر النادي.

حيث أرسلت اللجنة الأولمبية المصرية، خطابًا الي اللجنة الثلاثية المكلفة لإدارة نادي الزمالك، برئاسة الدكتور عماد البناني، تفيد فيه باستمرار حسام المندوه، المرشح علي منصب أمين الصندوق، بعد قانونية ترشحه.

جاء خطاب اللجنة الأولمبية كالتالي:

خطاب اللجنة الأولمبية

في سياق متصل وجه الإعلامي أحمد حسام (ميدو)، رسالة خاصة إلى أعضاء الجمعية العمومية بنادي الزمالك، قبل انتخابات مجلس إدارة النادي.

قال ميدو، في تصريحات تلفزيونية ببرنامج (الريمونتادا)، المذاع عبر فضائية (المحور): "هناك شخصيات أفخر بانتمائها لنادي الزمالك، وكنت أتمنى تواجدهم بالنادي، والاستفادة من خبراتهم الواسعة داخل النادي الذي يعشقوه".

وتابع: "الزمالك لم يستفد من معظم تلك الشخصيات الذين أفتخر بأنهم ينتمون لنادي الزمالك".

وأتم: "أقول لأعضاء الجمعية العمومية، كلكم مسؤولون في اختيار الأصلح لإدارة نادي الزمالك، وأتمنى أن يفوز من يستحق بالفعل".