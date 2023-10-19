حسام المندوه يتخذ إجراءًا عاجلًا لحسم موقفه بإنتخابات الزمالك بعد خطاب الأولمبية

قدم حسام المندوه المرشح لمنصب أمين الصندوق بإنتخابات نادي الزمالك، استشكال فى مجلس الدوله الآن لحسم موقفه من ادراجه فى قائمة مرشحى أمانه الصندوق بعد خطاب اللجنه الأوليمبيه.

حيث حسمت اللجنة الأولمبية اليوم الخميس، قانونية حسام المندوه المرشح لمنصب أمين الصندوق بإنتخابات نادي الزمالك التي ستقام غدًا الجمعة 20 أكتوبر بمقر النادي.

حيث أرسلت اللجنة الأولمبية المصرية، خطابا الي اللجنة الثلاثية المكلفة لادارة نادي الزمالك برئاسة الدكتور عماد البناني ، تفيد فيه استمرار حسام المندوه المرشح علي منصب أمين الصندوق ، بعد قانونية ترشحه.

وجاء خطاب اللجنة الأولمبية كالتالي .