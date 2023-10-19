ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي على فلسطين إلى 3569 شهيدًا

فيما يتواصل التصعيد بين إسرائيل والفلسطينيين بأسبوعه الثاني، أدى القصف الإسرائيلي المتواصل جوًا وبحرًا على غزة منذ 7 أكتوبر الجاري، إلى استشهاد ما لا يقل عن 3569 فلسطينيًا، وفقًا لآخرحصيلة أعلنتها وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الخميس.

وقالت الوزارة - في بيان صحفي اليوم- إن 3500 شهيد وصلوا إلى مستشفيات قطاع غزة منذ بداية العدوان، فيما ارتفع عدد الشهداء في مُحافظات الضفة الغربية المحتلة إلى 69 شهيدا.

وأضافت أن أكثر من 12 ألف مواطن أصيبوا منذ بدء العدوان في قطاع غزة، فيما بلغ عدد المصابين في الضفة الغربية نحو 1300 مصاب.

وفي وقت سابق من اليوم الخميس، قالت وسائل الإعلام الفلسطينية، أن 8 أشخاص قتلوا، وأصيب عشرات آخرون في قصف على منزل وسط خان يونس جنوب غزة. وأضاف أن المنزل يقع بحي مكتظ بالسكان. وقبلها قال التلفزيون الفلسطيني، إن قتلى وجرحى سقطوا في قصف إسرائيلي على منزل بمخيم جباليا شمال قطاع غزة. ولم يذكر التلفزيون عدد القتلى والجرحى.

كما أكدت وسائل الإعلام الفلسطينية أن القوات الإسرائيلية تهدد بقصف 3 أبراج في دير البلح في غزة وجار إخلاؤها، وأضافت أن القوات الإسرائيلية أطلقت صاروخا تحذيريا على أحد أبراج مدينة الزهراء في دير البلح تمهيدا لتدميره. وقالت: إن صاروخا تحذيريا ثانيا استهدف ثاني الأبراج والتي تحتوي على عدد كبير من الشقق السكنية.

هذا ونشر الجيش الإسرائيلي مقطعا مصورا لغاراته على حي الشجاعية في غزة.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، اليوم الخميس، إن قواته قامت اليوم الأخير بتصفية عشرات العناصر المنتمية إلى قوة النخبة التابعة لحماس.

وأضاف عبر حسابه على منصة "إكس" (تويتر سابقا)، أنه تم القضاء على ما يزيد على 10 من عناصر هذه القوة في هجوم مركز شنته طائرات مقاتلة.

وأكد أن مقاتلات استهدفت رأفت حرب ياسين أبو هلال قائد "لجان المقاومة الشعبية" في منطقة رفح.

اجتياح بري لقطاع غزة

وتستعد إسرائيل لاجتياح بري لقطاع غزة ردا على الهجوم الذي شنته حركة حماس في السابع من أكتوبر، وتنفذ القوات الإسرائيلية منذ ذلك الحين أعنف قصف تشنه على غزة، ما أسفر عن مقتل آلاف الفلسطينيين، كما فرضت حصارا مطبقا على القطاع، مما يفاقم الغضب بين الفلسطينيين في الضفة الغربية.

وقالت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" إن إجمالي عدد القتلى في صفوف الجيش الإسرائيلي ارتفع إلى 306 منذ اندلاع القتال مع فصائل فلسطينية في السابع من أكتوبر الجاري. كما نقلت صحيفة "جيروزاليم بوست" عن وزارة الصحة قولها، إن 4629 إسرائيليا أصيبوا بجروح منذ بداية الحرب.

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