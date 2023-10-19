"تفاصيلها الصغيرة".. ديوان شعري جديد للدكتور سراج الدين ياسين

غدًا في احتفالية على ضفاف النيل

في احتفالية ادبية وشعرية على ضفاف النيل ، تقيم بعد غد السبت اسرة الراحل ياسين سراج الدين المناضل الوفدى الراحل، حفل توقيع الديوان الشعري الجديد للدكتور سراج الدين ياسين سراج الدين بعنوان "تفاصيلها الصغيرة ".

ويقوم سراج الدين خلال الإحتفالية بتقديم ديوان شعري عاطفى حالم ، باللغة العربية الفصحى ، يضم ٣٠ قصيدة شعرية ،تقام الاحتفالية في السادسة مساء السبت على مركب الباشا بالزمالك ويحضرها كوكبة من المثقفين ونجوم المجتمع .

من هو الدكتور سراج الدين ياسين

ويذكر الدكتور سراج الدين ياسين هو كاتب مصري واعد ، تخرج من الجامعة الأمريكية بالقاهرة قسم إدارة الأعمال والتسويق الدولي. ثم حصل على ماجيستير في إدارة الأعمال من جامعة فيكتوريا بسويسرا. صدر كتابه الأول (دراسة تطبيقية حول سلوك المُستهلك و صناعة السيارات في مصر) عن دار مصر العربية في عام 2014. وفى عام 2016 ، صدر له كتاب (أساسيات التسويق الحديث) عن دار مصر العربية و عُرض في العديد من المعارض دولية، و في نفس العام صدر ديوانه الشعرى الأول (امرأة واحدة لا تكفى) عن دار أطلس الذى لاقى نجاح وإقبال كبير.

الدكتور سراج الدين ياسين

وصدرت له رواية ( النمر ) في 2017 عن دار العين التي وصلت إلى القائمة الطويلة لجائزة نجيب محفوظ للرواية عام 2018 وشاركت بالعديد من المعارض الدولية والمحافل الثقافية والأدبية الكُبرى، هو مؤسس و رئيس مجلس إدارة شركة دولية للأبحاث الاستشارية والتسويقية، عضو الغرفة الأمريكية التجارية، عضو مجلس إدارة مجموعة مدارس دولية، عضو اتحاد كتاب مصر .



