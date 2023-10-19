أون تايم تحصل على حقوق بث الدوري الأفريقي بمشاركة الأهلي

أعلنت شبكة قنوات أون تايم سبورت الرياضية المصرية حصولها على حقوق بث الدوري الأفريقي لكرة القدم بمشاركة النادي الأهلي والتي ستنطلق منافساتها غدً الجمعة.

وتنطلق غدًا منافسات بطولة دوري السوبر ليج الأفريقي بمواجهة قوية ومرتقبة ستجمع بين الأهلي وسيمبا التنزاني على الملعب الوطني مكابا، في ذهاب الدور ربع النهائي من البطولة.

ومن المقرر أن تنطلق المباراة في تمام الساعة 5:00 مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، وستذاع عبر قناة AD SPORTS 1 الرياضية الإماراتيه الحاصلة على حقوق بث البطولة بشكل رسمي.

موعد مباراة العودة بين الأهلي وسيمبا

ومن المقرر أن تقام مباراة العودة بين الأهلي وسيمبا التنزاني يوم الثلاثاء المقبل الموافق 24 أكتوبر الجاري على ملعب استاد القاهرة الدولي، وذلك في تمام الساعة الرابعة عصرًا بتوقيت القاهرة مكة المكرمة.