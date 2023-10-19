شيماء في دعوى طلاق للضرر: زوجي تصرفاته غريبة

قالت "شيماء" أمام محكمة الأسرة إنها رفعت دعوى طلاق للضرر ضد زوجها، بسبب تصرفاته الغريبة وضربها، مشيرة إلى أنها تزوجت منه قبل عامين، وكانت علاقتهما مستقرة في البداية، لكنها بدأت في التدهور بعد أن علمت بأنها حامل.

وأضافت "شيماء" أن زوجها كان يرفض الحديث معها، وبدأ يظهر عليه تصرفات غريبة ومريبة، مما جعلها تكتشف أنه يعاني من مشاكل نفسية.

وتابعت قائلة: "تطورت أزمته النفسية إلى اعتدائه على بالضرب المبرح، إضافة إلى أنه خنقني أكثر من مرة وكان يرفض النظر إلى طفلته، مما جعلني أخشى الحياة معه".

وطالبت الزوجة المحكمة بتطليقها من زوجها، مؤكدة أنها لا تستطيع العيش معه بسبب تصرفاته.

قوانين محكمة الأسرة

تُعد محكمة الأسرة إحدى المحاكم المتخصصة، وتختص بنظر جميع مسائل الأحوال الشخصية التي ينعقد الاختصاص بها للمحاكم الجزئية والابتدائية طبقاً لأحكام قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية الصادر بالقانون رقم 1 لسنة 2000م.

اختصاص محكمة الأسرة

تختص محكمة الأسرة بنظر جميع مسائل الأحوال الشخصية التي ينعقد الاختصاص بها للمحاكم الجزئية والابتدائية طبقاً لأحكام قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية الصادر بالقانون رقم 1 لسنة 2000م، وهي كالتالي:

الزواج والطلاق

النفقة

الحضانة

الرؤية

النسب

الولاية التعليمية

الوصاية والقوامة

التطليق للشقاق

التطليق للضرر

التطليق للغيبة

إجراءات التقاضي أمام محكمة الأسرة

تُرفع الدعاوى أمام محكمة الأسرة بصحيفة تودع قلم كتاب المحكمة، ويجب أن تشتمل الصحيفة على البيانات الآتية:

اسم المدعي ولقبه وسنه ومحل إقامته.

اسم المدعى عليه ولقبه وسنه ومحل إقامته.

موضوع الدعوى وطلبات المدعي.

أسباب الدعوى.

وبعد تقديم صحيفة الدعوى، يقوم قلم كتاب المحكمة بقيد الدعوى، وإعلانها للمدعي عليه، ثم تحدد المحكمة جلسة لنظر الدعوى.

أحكام محكمة الأسرة

تصدر محكمة الأسرة أحكامها في القضايا المنظورة أمامها بأغلبية الآراء، وتكون هذه الأحكام واجبة النفاذ.

الاستئناف على أحكام محكمة الأسرة

يجوز الطعن على أحكام محكمة الأسرة بطريق الاستئناف أمام محكمة استئناف الأسرة، وذلك خلال ستين يومًا من تاريخ صدور الحكم.

الأحكام النهائية الصادرة من محكمة الأسرة

تُعتبر الأحكام النهائية الصادرة من محكمة الأسرة حجة على الكافة، ولا يجوز الطعن فيها بطريق النقض إلا إذا كان الحكم قد صدر من محكمة غير مختصة، أو إذا كان الحكم قد صدر بغير مرافعة، أو إذا كان الحكم قد صدر في موضوع غير معروض على المحكمة.