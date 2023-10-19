هل الجبن يمنع أمراض القلب ويحمي دماغ كبار السن؟.. أطباء يكشفون مفاجأة

يشير خبراء الصحة إلى أن الجبن يحتوي على مكونات فريدة قد تفيد صحة الجسم، مؤكدين أنه يؤثر إيجابيًا على القلب والأمعاء والصحة العقلية الإدراكية، وقد يحمي من مرض السكري من النوع الثاني، كما أن تناوله بانتظام يرتبط بتحسين صحة الدماغ لدى كبار السن.

فوائد الجبن للقلب والمخ

ووفقًا لما ذكره موقع صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، حلل الباحثون الأنظمة الغذائية لأكثر من 1500 شخص فوق 65 عامًا، أولئك الذين أبلغوا عن تناول الجبن بانتظام، وكان لديهم خطر أقل للإصابة بالخرف، مقارنة بالذين لم يستهلكوا الجبن على الإطلاق.

فوائد الجبن للقلب والمخ

وأكد الخبراء أن هناك نوعًا من البكتيريا الجيدة، يسمى Lactobacillus rhamnosus، والذي يوجد بشكل طبيعي في جبن البارميزان والزبادي، يحسن الذاكرة ووظيفة الدماغ لدى كبار السن الذين يعانون من ضعف إدراكي، تمهيدًا للخرف.

ويعتقد أن البروبيوتيك (البكتيريا الحية النافعة)، الذي تم تقديمه في شكل مشروب للمشاركين في البحث، أعاد توازن ميكروبيوم الأمعاء والبكتيريا والفطريات والفيروسات التي تعيش في الجهاز الهضمي، وبالتالي أثر على وظائف المخ، حيث أنها تحفز الخلايا المناعية التي ترسل رسائل عبر الأعصاب إلى الدماغ.

ويعمل ميكروبيوم الأمعاء أيضًا بشكل مباشر على الدماغ عبر العصب المبهم، الذي يربط الدماغ بالأمعاء، وبعض المواد الكيميائية التي يتم تصنيعها في الدماغ بما في ذلك السيروتونين والدوبامين، يتم إنتاجها أيضا في القناة الهضمية.

على الرغم من المخاوف الطويلة الأمد من أن الدهون المشبعة في الجبن تزيد من مستوى الكوليسترول الضار (LDL) في الدم، فإن الأبحاث الحديثة تشير إلى عكس ذلك.

أثبتت دراسة حديثة استغرقت ستة أسابيع أن مجموعة الجبن كامل الدسم شهدت انخفاضًا أكبر في نسبة الكوليسترول الكلي والكوليسترول الضار مقارنة بالمجموعتين الأخريين، حيث يُعتقد أن الأحماض الدهنية الموجودة في الجبن ترتبط بالكالسيوم الموجود فيه، ما يجعل من الصعب على إنزيماتنا تفكيكه عندما يكون في بنية الجبن مقارنة بالزبدة.

وهذا يعني أن كمية أقل من الدهون المشبعة تدخل إلى مجرى الدم عندما تكون في الجبن، في حين أدى الجبن عالي الكالسيوم إلى انخفاض أكبر في نسبة الكوليسترول الضار.

وتشمل الأجبان التي تحتوي على نسبة عالية من الكالسيوم الجبن الأبيض الناضج والصلب مثل الشيدر والبارميزان.