شعبة النقل: تصريحات الرئيس تؤكد وحدة الشعب المصري لحماية أرضه ومساندة فلسطين

قال الدكتور عمرو السمدوني سكرتير عام شعبة النقل الدولي واللوجستيات بغرفة القاهرة التجارية، إن الشعب المصري ثمن تصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن الدعم والتأييد للشعب الفلسطيني، وعدم السماح لقوات الاحتلال بتهجير الفلسطينيين إلى سيناء، مؤكد أن هذه التصريحات تعكس التزام مصر بقضية الشعب الفلسطيني ودعمها لحقوقهم المشروعة وتحقيق السلام في المنطقة.



وأضاف السمدوني ، كان لمصر دور بارز في دعم الشعب الفلسطيني في نضالهم من أجل الحرية والاستقلال، حيث أنه منذ عقود، تعاونت مصر مع الفلسطينيين في مختلف المجالات، سواء كان ذلك في المجال السياسي أو الاقتصادي أو الثقافي، ومع تولي الرئيس السيسي الحكم بمصر، تعززت هذه العلاقة وتم توجيه دعم مصري قوي للشعب الفلسطيني.

وأشار السمدوني، إلى أن الرئيس السيسي أكد على أن مصر ستظل تدعم الشعب الفلسطيني في نضالهم من أجل حقوقهم وإقامة دولتهم المستقلة.

وأعرب سكرتير عام شعبة النقل الدولي واللوجستيات بغرفة القاهرة التجارية، عن رفض مصر لأي تهجير قسري للفلسطينيين إلى سيناء أو أي منطقة أخرى.

كما ثمن هذه التصريحات الشجاعة والواضحة من الرئيس السيسي تأييد ودعم مصر القوي للشعب الفلسطيني، مؤكدا أنها تعكس وحدة الشعب المصري في قضية الشعب الفلسطيني وتؤكد على أن مصر لن تتخلى عن دعمها لهم.

وقال إن تصريحات الرئيس السيسي تأتي في سياق التزام مصر بالمبادئ الأخلاقية والقانونية التي تدعو لدعم حقوق الشعوب المظلومة والمحرومة.