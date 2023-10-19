سعر الدقيق اليوم الخميس عند التاجر في الأسواق.. الشيكارة بكام

سعر الدقيق.. شهد أسعار الدقيق خلال تعاملات اليوم الخميس استقرارًا، إذ يتزايد البحث بشكل كبير بين المصريين وبشكل دائم، وسجل سعر الدقيق (بروتين/24) ثباتاً اليوم ليسجل سعر الطن نحو 13,250 جنيه.

ومن المعروف أن هناك عدد كبير من المواطنين يهتمون بشكل مكثف للتعرف على اسعار الدقيق اليوم ولهذا ننشر لكم آخر تحديث شهدتها أسعار الدقيق.

وفي هذا الصدد تنشر "بوابة الوفد الإلكترونية" أسعار الدقيق اليوم الخميس، وجاءت الاسعار على النحو الاتي:

أسعار الدقيق اليوم الخميس في الأسواق

الدقيق

الدقيق بروتين 27

استقر سعر الدقيق (بروتين/27) في السوق المحلي، ليصل إلى 13,450 جنيه للطن.

الدقيق بروتين 24

كما ثبت سعر الدقيق (بروتين/24) اليوم ليسجل سعر الطن ليصل إلى 13,250 جنيه.

سعر الردة للتاجر في السوق المحلي

كما شهدت أسعار الردة "محلي" لدى التاجر، ثباتًا، حيث وصلت القيمة الشرائية للطن إلى 10,000 جنيهًا.

ويعتبر الدقيق من أشهر السلع الغذائية التي يقبل الجميع على شرائه، حيث يدخل الدقيق في صناعة الكثير من السلع المختلفة، إذ شهد سعر الدقيق ارتفاعاً كبيراً خلال الفترة الماضية بشكل جنوني.

ومن المعروف لدى الجميع أن مصر تعد من أوائل الدول التي تستخدام القمح، إذ يتم استيراد في مصر من 14 دولة، وهذا حتى يتم توفير سعر رغيف العيش الواحد لأكثر من مئة مليون مواطن.