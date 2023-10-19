ضبط ٨ أطنان دواجن ولحوم مستوردة ومصنعاتها غير صالحة للاستهلاك الأدمي بالجيزة

أكد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة علي مواصلة جهود تمشيط الاسواق و المحلات والمنشآت التجارية للتأكد من جودة وسلامة الأطعمة والأغذية المقدمة للمواطنين حفاظآ علي السلامة العامة .



وأطلع اللواء أحمد راشد علي نتائج الحملات التي نفذتها أجهزة محافظة الجيزة بالإشتراك مع مديرية الطب البيطري ومباحث التموين خلال الأسبوع الماضي والتي أسفرت عن ضبط ٨ طن لحوم مذبوحة خارج المجازر الحكومية ومقطعات دواجن ولحوم مستوردة ومصنعات لحوم فاسدة غير صالحة للاستهلاك الأدمي بكرداسة والحوامدية والهرم والعجوزة والدقي وامبابة والوراق وأكتوبر .



وشملت الضبطيات ٢ طن و٧٥٠ كجم مقطعات لحوم ودواجن فاسدة بكرداسة ، وضبط طن و٢٥٠ كجم مصنعات لحوم وهياكل دواجن ومفروم دواجن غير صالحة للاستهلاك الآدمي بالحوامدية .



بالإضافة إلى ضبط ٧٥٠ كجم مصنعات لحوم ومصنعات دواجن فاسدة وغير صالحة للاستهلاك الادمي وضبط ٦٦ كجم لحوم مذبوحة خارج المجازر الحكومية بالهرم .



كما تمكنت الحملات التفتيشية من ضبط ٩٥٠ كجم مصنعات لحوم فاسدة ، وضبط ٥٦ كجم لحوم مذبوحة خارج المجازر الحكومية و ٥٠ كجم لحوم بقري مذبوحة خارج المجازر الحكومية بالدقي .



إلى جانب ضبط ٨٥٠ كجم مقطعات دواجن بإمبابة و ٥٧٥ كجم دوبريهات و١١٢ كجم لحوم مذبوحة خارج المجازر الحكومية بالوراق وضبط ٤٨٠ كجم مصنعات لحوم و جميعهم غير صالحين للاستهلاك الادمي و ١٠٧ كجم لحوم مذبوحة خارج المجازر الحكومية بأكتوبر مع إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين بتحرير عدد ١٤ محضر مخالفة.

ووجه محافظ الجيزة الأجهزة التنفيذية بضرورة التصدى بكل حزم لأى مخالفة وعدم التهاون في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين مع متابعة الإجراءات الوقائية للحفاظ علي آمن وسلامة المواطنين .