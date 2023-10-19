الخميس 19 أكتوبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

شاهد.. فيديو يوضح مسارات الحزام والطريق فى مصر

بوابة الوفد الإلكترونية

قامت وزارة النقل المصرية، بنشر فيديو يوضح مسارات الحزام والطريق فى مصر .

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استثمار نحو ۱۰۰ ملیار دولار.. وزير النقل يستعرض دور مصر في مبادرة الحزام والطريق

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وزير النقل يتفقد إعادة تأهيل وتطوير خط السكة الحديد الفردان/ بئر العبد بطول 100 كم

واستعرض الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل دور جمهورية مصر العربية في مبادرة الحزام والطريق خلال فاعليات الدورة الثالثة لمنتدي الحزام والطريق للتعاون الدولي المقامة في العاصمة الصينية بكين .

واعلن الوزير عن استراتيجية الدولة المصرية للإندماج مع طريق الحرير الجديد خلال ١٠ سنوات من إعلان مبادرة الحزام والطريق.

واوضح أن الدولة المصرية قامت  باتخاذ خطوات جادة نحو دمج وتحقيق التكامل الإستراتيجي لنظام الخدمات اللوجستية المصري باستثمار نحو ۱۰۰ ملیار دولار على ٤ محاور أساسية :

الممر الملاحي لقناة السويس، البنية الأساسية للخدمات اللوجستية الدولية الممرات اللوجستية والمناطق الصناعية والإقتصادية الخاصة في كل من العين السخنة شرق بورسعيد وطرق وسكك حديدية وممرات الربط مع دول الجوار.

واكد الوزير جهود الدولة المصرية فى إطار مبادرة الحزام والطريق بهدف جعل قطاع الخدمات اللوجستية المصري قادر علي الاندماج مع قطاع الخدمات اللوجستية الصيني وكذا خدمة وتلبية احتياجات التجارة الدولية الصينية وجعل مصر مركزا رئيسا تعتمد عليه الشركات الصينية بمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا بالبحرين الأحمر والمتوسط
وتعتبر مصر " لاعب رئيسي " في مبادرة الحزام والطريق فموقعها الجغرافي المتميز يجعلها قادرة على تقديم الخدمات اللوجيستية إلى الشرق الأوسط وأفريقي تعد قنـاة السويس بوابة طريق الحرير البحري إذ أنها الممر الملاحي الرئيسي الذي يربط الشرق بالغرب ومن ثم فهو لا غنى عنه لمـــــرور التجـارة المنقولة عبر هذا الطريق والمتجهة إلى أوروبا، ومن هذا المنطلق يأتي دور تنميـة محور إقليم قناة السويس ليكون مركز لوجيستياً للسفن والبضائع لخدمة طريق الحرير.

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