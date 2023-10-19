البرلمان يقف دقيقة حداد وقراءة الفاتحة ترحمًا على شهداء الشعب الفلسطيني

وقف مجلس النواب دقيقة صمت وحداد مع قراءة فاتحة الكتاب ترحما علي شهداء الشعب الفلسطيني وذلك دعما لاهالي غزة الابية.

ومن جهة اخري اوضح المستشار احمد سعد وكيل اول مجلس النواب الموقف من عدم تراس المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس للجلسة الطارئة والمشاركة فيها قائلا انه كان من المفترض ان يتراس الجلسة ولكن نظرا لظروف الطيران حيث انه يشارك في اعمال لمؤتمر الخامس والثلاثين الطارئ للإتحاد البرلماني العربي ببغداد بشأن الأوضاع المُتدهورة في الأراضي الفلسطينية.

وقال وكيل مجلس النواب ان ظروف الطيران حالت دون مشاركة رئيس المجلس وتراسة للجلسة الطارئة ودعت الامانة العامة لمجلس النواب اعضاء المجلس امس لجلسة طارئة من خلال بيان رسمي وجاء بيان مجلس النواب المرسل للأعضاء أمس

انه عملًا بأحكام اللائحة الداخلية للمجلس، فقد تقرر عقد جلسة طارئة لمجلس النواب الخميس ١٩ أكتوبر ٢٠٢٣ الساعة الواحدة ظهرًا وذلك لنظر تداعيات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية.