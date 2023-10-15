وزير النقل يتفقد إعادة تأهيل وتطوير خط السكة الحديد الفردان / بئر العبد بطول 100 كم

مشروع إعادة تأهيل وتطوير خط السكة الحديد الفردان بئر العبد .. تفقد الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، يرافقه اللواء محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء مشروع إعادة تأهيل وتطوير خط السكة الحديد الفردان / بئر العبد بطول 100 كم ، وتم متابعة الاستعداد بالسكة لمسير القطارات في المرحلة الاولى من الخط في المسافة من الفردان حتى بالوظة بطول 60 كم والتي تم الانتهاء من إعادة تأهيلها ووضع قطاع تزليط جديد لها واعادة تركيب السكة التي سبق سرقتها اثناء فترة الانفلات الامني في مسافات متفرقة أخرى من خط الفردان /بئر العبد.

جاء ذلك في اطار متابعة تنفيذ ممر العريش / طابا اللوجيستي المتكامل و تنفيذ مشروع إعادة تأهيل وتطوير وإنشاء خط الفردان / شرق بورسعيد / بئر العبد / العريش / طابا بطول 500 كم الذي يعتبر احد المكونات الرئيسية لهذا الممر الوجيستي الهام .

وتابع الوزير معدلات انشاء الجسر الترابي لخط بئر العبد العريش بطول 81 وكذلك إنشاء الجسر الترابي لخط العريش / النخل / التمد / طابا بطول 275 كم و اطلع الوزير على معدلات تنفيذ خط سكة الحديد من بالوظة حتي ميناء شرق بورسعيد بطول ٤٤ كم ( حيث يتم إحلال وتجديد الجزء الموجود بهذا القطاع بطول حوالي 24 كم من غربلة بازلت ودك السكة) بالإضافة إلى إنشاء جسور جديدة وتركيب سكة جديد بطول 20 كم وصولا إلى ميناء شرق بورسعيد بهدف ربط ميناء شرق بورسعيد بخطوط شبكة السكة الحديد لتعظيم نقل البضائع عن طريق النقل السككى ) .

خط السكة الحديد الفردان بئر العبد

و تابع وزير النقل تقدم الاعمال في تجديد واستعادة كفاءة المحطات حيث انهت الشركة القابضة للطرق والكباري التابعة لوزارة النقل اعمال تجديد محطتي بئر العبد(وحيث وجه الوزير بتطوير الطريق الواصل بين الطريق الساحلي والمحطة ليصبح طريق مزدوج 3حارات بكل اتجاه ) و القنطرة شرق وجاري العمل لاستعادة كفاءة و تجديد المحطات الاخرى مثل وجلبانة ورمانة وبالوظة كما سيتم إنشاء محطة جديدة في العريش لخدمة الركاب بالاضافة الى انه سيتم مد الخط الى ميناء العريش لخدمة نقل البضائع بالاضافة الى انشاء محطات ركاب جديدة مثل محطة "سلام مصر" ومحطة 30 يونيو لخدمة لخدمة المواطنين بهذه المناطق.

وشهد الوزير اعمال تجارب التحميل على السكة بالكوبري المعدنى الجديد بمنطقة الفردان والتي تتم من خلال مرور جرارات السكة الحديد على القضبان بالكوبري للتأكد من مطابقة الكوبري للمواصفات القياسية وحيث تدخل هذه التجارب ضمن منظومة تأكيد ضبط الجودة للأعمال التى يتم تنفيذها وضمن منظومة الأمان على الكبارى التى يتم تنفيذها.

و تم متابعة تجارب التحميل على الكوبرى القائم كوبرى الفردان والذي تم الانتهاء من اعادة تأهيله هو كوبرى معدنى بطول ٦٤٠ متر يتكون من جزئين يمر اعلى قناة السويس و تم الانتهاء من انشاؤه فى ٢٠٠١ وهو يربط خطوط السكك الحديد غرب قناة السويس بسيناء وذلك لتعظيم التنميه بشبه جزيرة سيناء وزيادة معدل نقل الركاب و البضائع بين الوادى و سيناء و حيث تضمنت الاعمال التي تم الانتهاء منها انشاء كوبرى معدنى جديد مزدوج على قناة السويس الجديدة مكون من جزئين كل جزء بطول ٣٢٠ متر و اعمال اعادة تأهيل و ازدواج خط السكة الحديد اعلى الكوبرى القائم و اعمال انشاء خطوط سكك حديدية لربط الكوبريين فى الجزيرة الفاصلة بين القناتين و ربط الكوبرى غرب القناه بخط بنها بورسعيد و شرق القناه بخط الفردان رفح و انشاء برج اشارات شرق قناة السويس و انشاء سحارات اسفل قناة السويس لمد خطوط الشبكات ( مياه - كهرباء -اشارات) و انشاء منطقة ادارية شرق قناة السويس الجديدة

وفي تصريحات صحفية على هامش جولته صرح الفريق مهندس كامل الوزير انه تم متابعة احد اهم المكونات الرئيسية للممر للمر اللوجيستي العريش / طابا هو مشروع اعادة تأهيل وتطوير وانشاء خط سكة حديد الفردان/ شرق بورسعيد/ بئر العبد/ العريش/ طابا بطول اجمالي حوالي 500 كم حيث سيخدم هذا الخط نقل الركاب والبضائع، و سيخدم التجمعات السكنية والصناعية والتعدينية بسيناء عن طريق ربط المصانع بوصلات سكك حديدية ثم التصدير عبر ميناء العريش وطابا الى الخارج حيث يرتبط هذا الخط مع شبكة السكك الحديدية بانحاء الجمهورية. مشيرا الى أن الممر اللوجيستي العريش / طابا هو ممر تنمية جديد يساهم في تحقيق التنمية الشاملة في سيناء وله عوائد اقتصادية عديدة و سيخدم اهالي شمال ووسط وجنوب سيناء.