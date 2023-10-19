استثمار نحو ۱۰۰ ملیار دولار.. وزير النقل يستعرض دور مصر في مبادرة الحزام والطريق

استعرض الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل دور مصر، في مبادرة الحزام والطريق خلال فاعليات الدورة الثالثة لمنتدى الحزام والطريق للتعاون الدولي المقامة في العاصمة الصينية بكين.



وأعلن الوزير عن استراتيجية الدولة المصرية للاندماج مع طريق الحرير الجديد خلال ١٠ سنوات من إعلان مبادرة الحزام والطريق.

وأوضح أن الدولة المصرية قامت باتخاذ خطوات جادة نحو دمج وتحقيق التكامل الاستراتيجي لنظام الخدمات اللوجستية المصري باستثمار نحو ۱۰۰ ملیار دولار على ٤ محاور أساسية:

الممر الملاحي لقناة السويس، البنية الأساسية للخدمات اللوجستية الدولية الممرات اللوجستية والمناطق الصناعية والاقتصادية الخاصة في كل من العين السخنة شرق بورسعيد وطرق وسكك حديدية وممرات الربط مع دول الجوار.



وأكد الوزير جهود الدولة المصرية فى إطار مبادرة الحزام والطريق بهدف جعل قطاع الخدمات اللوجستية المصري قادر علي الاندماج مع قطاع الخدمات اللوجستية الصيني وكذا خدمة وتلبية احتياجات التجارة الدولية الصينية وجعل مصر مركزا رئيسا تعتمد عليه الشركات الصينية بمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا بالبحرين الأحمر والمتوسط.

وتعتبر مصر "لاعب رئيسي" في مبادرة الحزام والطريق فموقعها الجغرافي المتميز يجعلها قادرة على تقديم الخدمات اللوجيستية إلى الشرق الأوسط وأفريقي تعد قنـاة السويس بوابة طريق الحرير البحري إذ أنها الممر الملاحي الرئيسي الذي يربط الشرق بالغرب ومن ثم فهو لا غنى عنه لمـــــرور التجـارة المنقولة عبر هذا الطريق والمتجهة إلى أوروبا، ومن هذا المنطلق يأتي دور تنمية محور إقليم قناة السويس ليكون مركزًا لوجيستيًا للسفن والبضائع لخدمة طريق الحرير.