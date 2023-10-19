محافظ جنوب سيناء يستقبل عددا من مواطني المحافظة ويلبي طلباتهم

في اطار التفاعل المباشر مع المواطنين ومعرفة طلباتهم علي أرض الواقع.. فوده يستقبل عددا من مواطني المحافظة ويلبي طلباتهم

استقبل اللواء خالد فوده، محافظ جنوب سيناء، بمكتبه بديوان عام المحافظة بمدينة طور سيناء، اليوم الخميس، عددا من مواطني المحافظة، وذلك في اطار حرصه علي التفاعل المباشر مع المواطنين ومعرفة متطلباتهم علي أرض الواقع.

واستمع المحافظ لمشكلاتهم ولبي العديد من تلك الرغبات في اطار تخفيف العبء عن المواطنين وحل مشكلاتهم.

حضر اللقاء اللواء احمد الاسكندراني سكرتير عام المحافظة، ومبروك الغمريني رئيس مدينة طور سيناء.

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