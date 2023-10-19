الخميس 19 أكتوبر 2023
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

المحـافظـات

محافظ جنوب سيناء يستقبل عددا من مواطني المحافظة ويلبي طلباتهم

محافظ جنوب سيناء
محافظ جنوب سيناء

في اطار التفاعل المباشر مع المواطنين ومعرفة طلباتهم علي أرض الواقع.. فوده يستقبل عددا من مواطني المحافظة ويلبي طلباتهم

استقبل اللواء خالد فوده، محافظ جنوب سيناء، بمكتبه بديوان عام المحافظة بمدينة طور سيناء، اليوم الخميس، عددا من مواطني المحافظة، وذلك في اطار حرصه علي التفاعل المباشر مع المواطنين ومعرفة متطلباتهم علي أرض الواقع.

واستمع المحافظ لمشكلاتهم ولبي العديد من تلك الرغبات في اطار تخفيف العبء عن المواطنين وحل مشكلاتهم.

حضر اللقاء اللواء احمد الاسكندراني سكرتير عام المحافظة، ومبروك الغمريني رئيس مدينة طور سيناء.

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الجريدة الورقية