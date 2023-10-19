وكيل وزارة الصحة بالقليوبية يفاجىء الوحدة الصحية بالرملة ببنها و يحيل ٢٣ موظفا للتحقيق

بناءاً علي توجيهات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان بمتابعة سير العمل داخل المنشآت الصحية ؛ قام الدكتور حموده عيد الجزار وكيل وزارة الصحة بالقليوبية بعمل جولة مرورية مفاجئة للوحدة الصحية بالرملة التابعة لإدارة بنها ،

وكشفت الجولة عن عدم وجود ٢٣ من العاملين بالوحدة علي رأس العمل وتم إحالتهم للتحقيق علي الفور.

كما قام وكيل وزارة الصحة بتفقد جميع أجزاء الوحدة ،والوقوف علي سير العمل.

و اطمأن علي توافر الطعوم والأدوية ومستلزمات غرفة الطوارئ.

وقد أكد وكيل الوزارة علي عدة نقاط أثناء الزيارة أهمها رفع مؤشرات الأداء الخاصة بتنظيم الأسرة ، وزيادة نسبة استخدام الوسائل طويلة المدي للمنتفعات ورفع نسبة العلاج التحفظي بعيادة الأسنان

و التأكيد علي مسئول طب الأسرة بالوحدة بضرورة تفعيل حركة الملف وإنشاء ملفات جديدة للمترددين علي الوحدة ، استعداداً للانضمام لمنظومة التأمين الصحي الشامل

والتخلص من الكهنة الموجودة بالوحدة

ومراجعة توافر مخزون استراتيجي لوقود المولد في حالة انقطاع التيار الكهربي ومحاولة تهذيب الأشجار الموجودة بحديقة الوحدة والتأكيد علي توافر التذاكر ، ومحاولة التدوير بين الوحدات وبعضها علي حسب تردد كل وحدة واحتياجها للتذاكر.

وفي نهاية المرور قام وكيل الوزارة بتكليف مدير الإدارة الصحية ببنها بسرعة متابعة وتنفيذ تلك الملاحظات ، وأكد علي متابعة الانضباط الإداري بالوحدة بالتنسيق مع مدير التفتيش المالي والإداري بالمديرية..

كما أوصي بضرورة رفع مؤشرات الأداء الخاصة بالمبادرات الرئاسية ، والاستفادة من الأعداد الكبيرة للمترددين علي الوحدة بتقديم الخدمات الطبية الخاصة بالمبادرة لهم.