حملة لمواجهة التعديات على الأراضي الزراعية ببنها

تنفيذا لتوجيهات اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية وتعليمات المحاسب محمد عبدالحميد مرعى

رئيس مركز ومدينة بنها بمتابعة التعديات ليلاً ونهاراً والتصدي للبناء المخالف للقانون

وأثناء المرور لمتابعة أعمال التنظيم بقرى الوحدة المحلية بطحلة تلاحظ قيام أحد المواطنين بالتعدى بالبناء على الأرض الزراعية خارج الحيز العمراني بقرية طحلة

وعلي الفور قام عاطف شعيب رئيس الوحدة المحلية بطحلة وهيثم الشيخ مسئول التخطيط والتنمية ومسئولى التنظيم والأجهزة المعنية بإزالة المخالفة في المهد وجارٍ اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالف.

وقال عاطف شعيب رئيس الوحدة المحلية بطحلة التابعة لمركز ومدينة بنها بمحافظة القليوبية أنه تنفيذا لتوجيهات اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية فإنه لا تهاون في مواجهة أى تعديات على الأراضي الزراعية وأراضى أملاك الدولة باعتبارها خط احمر ومن يخالف القانون سيعاقب بالقانون.