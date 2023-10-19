فودة يصدر قرار بإلغاء احتفالية مهرجان الهجن ..وكل مظاهر الاحتفال بجنوب سيناء

أمر اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء في بيان رسمي على صفحته الرسمية بإلغاء احتفالية مهرجان الهجن الذي كان مقرر إقامتها غدًا في مضمار الهجن الدولي بشرم الشيخ بمناسبة ذكرى نصر أكتوبر المجيد وكذلك كل الاحتفالات بكل أنواعها.

وذلك تضامنا مع الأحداث في المنطقة وتطوراتها وتنفيذا لفترة الحداد الرسمية المعلنة.

وألغت محافظة جنوب سيناء عدد الاحتفالات تنفيذا لحالة الحداد التي شهدتها مصر تضامنا مع غزة الفلسطينية.

وشهدت محافظة جنوب سيناء عددًا من المظاهرات الاحتجاجية ضد إسرائيل بعد الهجوم الذي شنه العدو الإسرائيلي على مستشفى المعمداني بغزة.