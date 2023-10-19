ميتا تعلن.. Facebook و Messenger يحصلان على قنوات بث

أعلنت Meta يوم الأربعاء أنه سيتم طرح قنوات البث على Facebook ومنصة المراسلة الخاصة بها Messenger.



تتيح القنوات للمستخدمين مخاطبة جميع متابعيهم مرة واحدة ودعوتهم لمشاركة ردود أفعالهم أو المشاركة في استطلاعات الرأي، على الرغم من أنها لا تدعم إرسال ردود في المقابل. تم تقديمه لأول مرة على Instagram، ثم WhatsApp.

وقالت الشركة إن قنوات البث ستأتي إلى صفحات فيسبوك، حتى يتمكن مسؤولو الصفحة من "التفاعل مع مجتمعاتهم".

لا تزال الميزة قيد الاختبار ولكن من المقرر إصدارها خلال عدة أسابيع. يمكن استخدام القنوات من قبل الشخصيات الفردية والشركات. وقال ميتا إن Netflix والمجلس الدولي للكريكيت قد انضما بالفعل، في حين أن المشاهير مثل هريثيك روشان وشيلبا شيتي كوندرا لديهم أيضًا قنوات.

قالت Meta في منشورها: "تعد قنوات البث أيضًا تجارب دردشة عامة وقابلة للاكتشاف، لذا يتم التعامل معها بشكل مختلف عن المراسلة الخاصة على Facebook وMessenger. "لدينا أدوات ومراجعون لمساعدتنا في تحديد ومراجعة وإزالة المحتوى الموجود في قنوات البث والذي قد ينتهك معايير مجتمعنا - غالبًا قبل أن يراه أي شخص".