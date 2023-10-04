ميتا تسرح الموظفين في وحدة Metaverse

قال مصدران مطلعان لرويترز الثلاثاء إن شركة ميتا (META.O) تخطط لتسريح الموظفين يوم الأربعاء في وحدة قسم Reality Labs التابع لها والموجه نحو Metaverse والتي تركز على إنشاء سيليكون مخصص.

تم إبلاغ الموظفين بتسريح العمال في منشور على منتدى المناقشة الداخلي لشركة Meta Workplace يوم الثلاثاء. وقال أحد المصادر إن المنشور قال إنه سيتم إخطارهم بوضعهم لدى الشركة بحلول وقت مبكر من صباح الأربعاء.

ورفض متحدث باسم ميتا التعليق على الخطط. ولم تتمكن رويترز من تحديد مدى التخفيضات في وحدة السيليكون، التي تسمى Facebook Agile Silicon Team، أو FAST.

وإذا كانت التخفيضات عميقة، فإنها يمكن أن تعرقل مشروع الرئيس التنفيذي مارك زوكربيرج لبناء منتجات الواقع المعزز والافتراضي التي تتيح الوصول إلى مجموعة من العوالم الافتراضية الغامرة المعروفة باسم "ميتافيرس"، وخاصة نظارات الواقع المعزز التي توقع أنها "ستعيد تعريف علاقتنا". بالتكنولوجيا".



عملت وحدة FAST، التي تضم ما يقرب من 600 موظف، على تطوير شرائح مخصصة لتزويد أجهزة Meta بأداء مهام فريدة والعمل بكفاءة أكبر، وتمييزها عن الآخرين الذين يدخلون سوق AR/VR الناشئ.

ومع ذلك، كافحت شركة ميتا لصنع شرائح يمكنها منافسة السيليكون الذي ينتجه مقدمو خدمات خارجيون، ولجأت إلى شركة كوالكوم لصناعة الرقائق لإنتاج شرائح لأجهزتها الموجودة حاليًا في السوق.

كان من المتوقع إعادة هيكلة FAST منذ الربيع، عندما عينت Meta مديرًا تنفيذيًا جديدًا لقيادة الوحدة.

كما واجهت وحدة منفصلة لصناعة الرقائق في قسم البنية التحتية في شركة ميتا والتي تركز على أعمال الذكاء الاصطناعي حواجز على الطريق. وأعلنت السلطة التنفيذية المشرفة على تلك الجهود رحيلها الأسبوع الماضي، على الرغم من أن ميتا عينت شخصًا آخر لتولي دورها ومواصلة تلك الجهود.

تقوم Meta حاليًا بتصنيع مجموعة من سماعات الواقع المختلط تسمى Quest والنظارات الذكية المصممة مع صانع النظارات Ray-Ban EssilorLuxottica (ESLX.PA) والتي يمكنها بث الفيديو والتحدث مع مرتديها من خلال مساعد افتراضي جديد يعمل بالذكاء الاصطناعي.

وأعلنت عن إصدارات جديدة من النظارات الذكية وسماعة الرأس Quest الموجهة للمستهلكين، Quest 3، في مؤتمرها السنوي Connect الأسبوع الماضي.

وتعمل الشركة أيضًا على نظارات AR أكثر تحديًا من الناحية الفنية وأقل حجمًا والتي تبدو أشبه بالنظارات العادية، إلى جانب الساعات الذكية المرتبطة بها، وفقًا لأحد المصادر.



وقال المصدر إنه من المقرر أن تكتمل النسخة الأولى من هذا المنتج في العام المقبل، على الرغم من أن ميتا لا تخطط في البداية لإتاحته على نطاق واسع للمستهلكين.

ألغت شركة ميتا حوالي 21 ألف وظيفة منذ نوفمبر من العام الماضي حيث سعت إلى طمأنة المستثمرين بأنها كانت تكبح التكاليف وسط تراجع نمو الإيرادات وارتفاع التضخم والمخاوف من أن شركة Reality Labs كانت تخسر الكثير من الأموال.

وفي بيان صدر في مارس، قال زوكربيرج إن الجزء الأكبر من عمليات التسريح من العمل هذا العام سيحدث في الربيع، ولكن "في عدد صغير من الحالات، قد يستغرق الأمر حتى نهاية العام لاستكمال هذه التغييرات".