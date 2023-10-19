"دراسة الكتاب المقدس" في مطرانية أبو قرقاص الليلة

تستضيف مطرانية أبوقرقاص وتوابعها، اليوم الخميس، فعاليات "دراسة الكتاب المقدس" من خلال الاجتماع العام بدءًا من الساعة السابعة مساءً.

أبرز فعاليات الاجتماع العام في أبو قرقاص

يشهد اللقاء اقامة عدة فقرات روحية تبدأ بطقوس رفع البخور بالإضافة إلى فقرات روحية ثم ترانيم “ ايف انجيليون”، وكلمة العظة الروحية، والختام وصلاة تسبحه نصف الليل ويأتي برئاسة نيافة الأنبا فيلوباتير أسقف الأقباط الأرثوذكس في الايبارشيه والذي يحرص على التواجد اسبوعيا لمتابعة أوضاع أبناء الكنيسة وترسيخ بعض المعاني الروحية في فؤادهم.

يعد هذا الاجتماع هو الوجة الأبرز لمتابعة الأباء بالكنائس في مختلف الإيبارشيات ويأخذ الطابع الإيماني منذ سنوات الذي يستثمر فيه الأب الراعي دوره الخدمي في متابعة الأوضاع الكنسية ويعكس مدى القرب بين الكنيسة وأبنائها.



احتفلت الكنائس القبطية في ربوع مصر، الفترة الماضية، بعدة مناسبات متنوعة واقامت الفعاليات الروحية، كان كم آخرهم "عيد الصليب المجيد" الذي استغرق 3 أيام متواصلة، وأقام الأقباط القداسات بالطقس الفرايحي، وتعيد هذه المناسبة ذكرى العثور على الصلب بجبل الجلجلة، وبعدها اختفى ولم يجد له أثار باقية رغم محاولات البحث من قبل الجماعات المسيحية هناك.



وأمرت الملكة هيلانة بالبحث عن الصليب الذي تحمل واحتضن آلام المسيح، فأرسلت جنودها وتم العثور على 3 صلبان تمكنوا حينها من معرفة "الصلب' الذي صلب عليه السيد المسيح من خلال معجزة الشفاء الشهيرة التي اقترحها البابا مكاريوس آنذاك.