الأنبا بيشوي يعقد اجتماع الأقباط في أسوان

يعقد نيافة الأنبا بيشوي أسقف ايبارشية أسوان وتوابعها للأقباط الأرثوذكس، غدًا الجمعة، اجتماعًا بمقر المطرانية في كاتدرائية رئيس الملاك ميخائيل، في الساعة السابعة مساءً.



يتخلل اللقاء عدة فقرات روحية تُستهل بإقامة طقس رفع بخور عشية، واقامة الطقوس القبطية الأرثوكسية، بالإضافة إلى فقرات روحة وحوارية مع أسقف الإيبارشية ثم ترانيم روحية وكلمة العظة الروحية، والختام وصلاة تسبحة نصف الليل، وهو النظام الكنسي المتبع منذ سنوات في الكنيسة القبطية.



احتفل الاقباط بأسوان خلال الفترة الماضية بعدة مناسبات ياتي في ختامها عيد الصليب المجيد والذي تحرص الكنيسة على اقامته لمدة 3 أيام في أوقات متفرقه بالعام الواحد.

أفاضت الكتب التاريخية المسيحية بعدد كبير من الشخصيات و الأحداث التي تعيد تذكير أيجال الأقباط بها خلال العام ورجحت السبب في صعوبة العثور الصليب إلى الرومان الذين طموره بالرمال وشيدوا معبدًا لهم، حتى جاء عام 326ميلادي وتبين الصليب الحقيقي بعدما سخرت الملكة هيلانة جنودها وقوتها من أجل البحث عن الصليب المنشود.