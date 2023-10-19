أسعار الدواجن صباح اليوم الخميس من أرض المزرعة.. الفراخ البيضاء بكام

أسعار الفراخ.. شهدت أسعار الدواجن خلال مستهل التعاملات الصباحية اليوم الخميس في الأسواق والمحلات ومن أرض المزرعة، حالة من الاستقرار، إذ سجلت سعر الفراخ البيضاء نحو 64 جنيهًا في أرض المزرعة.

ورغم ما شهدته الأيام الماضية، من حالة تحسن ملحوظ في اسعار الفراخ اليوم لمختلف الأنواع في بورصة الدواجن اليوم، خلال تعاملات البيع والشراء، سواء على مستوى المزرعة أو محلات التجزئة بجميع الأسواق على مستوى الجمهورية، وكانت أسعار الدواجن للأنواع المختلفة، قد شهدت تباين ملحوظ، بسبب اختلاف الشركة المنتجة، ولكن أسعارها تراوحت للتجار تسليم المزرعة بين 64 جنيهًا و109 جنيهات.

وفي هذا السياق تستعرض "بوابة الوفد الإلكترونية" أسعار الدواجن خلال مستهل التعاملات الصباحية اليوم الخميس، كخدمة تحرص على تقديمها الوفد للوقوف على أخر المستجدات السعرية لمختلف السلع لاسيما الدواجن، وجاءت الاسعار على النحو الاتي:

أسعار الفراخ اليوم الخميس من ارض المزرعة

الدواجن

أسعار الفراخ البيضاء

سجلت أسعار الدواجن البيضاء في أرض المزرعة استقرارًا وصلت إلى 64 جنيهًا، ويعود ذلك نتيجة وفرة المعروض وضخ الدولة لكميات كبيرة من الدواجن المجمدة.

أسعار الفراخ الساسو

كما ثبتت أسعار الدواجن الساسو لتباع بنحو 84 جنيهًا.

أسعار الدواجن البلدي

وجاءت أسعار الدواجن البلدي مستقرة لتباع بنحو 109 جنيهات.

أسعار البط اليوم

سجل سعر البط المسكوفي في المزرعة 45 جنيهًا عمر يوم.

ووصل سعر البط الفرنساوي إلى 22 جنيهًا عمر يوم.

ووصل سعر البط الفرنساوي إلى 32 جنيهًا عمر يوم بيور.

في حين سجل سعر البط المولار مستورد بلنشار 62 جنيهًا، عمر 15 يوم.

في حين سجل سعر البط المولار مستورد بلنشار 50 جنيهًا، عمر يوم.

وسجل سعر البط المولار البغال 41.5 جنيه عمر يوم.

وسجل سعر الرومي الأسمر البرونزي عمر يوم 50 جنيهًا

وسجل سعر الرومي الأبيض عمر يوم 120 جنيهًا.