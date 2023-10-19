أسعار كرتونة البيض اليوم الخميس من أرض المزرعة.. الأحمر بكام

أسعار البيض.. شهدت أسعار كرتونة البيض بمختلف أنواعها خلال مستهل التعاملات، الصباحية اليوم الخميس، من أرض المزرعة استقرارًا، إذ سجل سعر كرتونة البيض الأبيض نحو 122 جنيهًا، وسجل سعر كرتونة البيض الأحمر استقرارًا لنحو 124 جنيهًا.

في هذا الصدد، يلجأ العديد من المواطنين يوميًا للدخول على شبكة الإنترنت خاصة محرك «جوجل» العالمي للتعرف على كل ما هو جديد عن سعر كرتونة البيض اليوم في المزرعة الموافق الخميس 19-10-2023.

وفي هذا السياق تستعرض "بوابة الوفد الإلكترونية" أسعار كرتونة البيض من ارض المزرعة، خلال تعاملات اليوم الخميس، وجاءت الأسعار على النحو الاتي:

سعر كرتونة البيض بالجملة اليوم الخميس

كرتونة البيض

ووصل سعر كرتونة البيض اليوم سواء بالنسبة للأبيض نحو 122 جنيهًا، بينما جاء سعر كرتونة البيض البلدي نحو 129 جنيهًا، وذلك وفقًا لسعر المزرعة.

سعر كرتونة البيض الأبيض

سجل سعر كرتونة البيض الأبيض استقرارًا وصل 122 جنيهًا.

سعر كرتونة البيض الأحمر

وسجل سعر كرتونة البيض الأحمر استقرارًا لنحو 124 جنيهًا.

سعر كرتونة البيض البلدي

كما ثبت سعر كرتونة البيض البلدي بنحو 129 جنيهًا.

ومن ناحيتها؛ تستمر شعبة الثروة الداجنة بغرفة القاهرة التجارية في رصد ومتابعة أسعار البيض اليوم بشكل مستمر داخل الأسواق، في إطار تنفيذ خطة الدولة لتطوير ودفع عجلة إنتاج الثروة الداجنة للأمام، ولعل أبرز هذه الخطط هو تشجيع إقامة المشروعات التكاملية بالمناطق الصحراوية للتوسع وزيادة القدرة الإنتاجية للثروة الداجنة داخل مصر.

ومن المعروف أيضًا أن خطة تنفيذ المشروعات تضم مراحل التفريخ والإنتاج والمجازر، بالإضافة إلى إنتاج الأعلاف ووحدات تدوير المخلفات والزراعات التكاملية.

وتتبنى الدولة المصرية حاليًا خطة استراتيجية محكمة للنهوض بقطاع الثروة الداجنة خاصة فيما يتعلق بأسعار البيض وأسعار الدواجن بحث استغلال الطاقة النظيفة من الموارد الطبيعية المتجددة مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح أو البيوجاز والغاز الطبيعي في تشغيل المشروعات الإنتاجية.

وكانت الدولة المصرية قد خصصت 9 مناطق في 4 محافظات بإجمالي مساحة 19 ألف فدان للاستثمار الداجني، لزيادة إنتاج البيض بهدف تلبية احتياجات السوق المصرية وزيادة التصدير.