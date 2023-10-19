كشف ملابسات واقعة مقتل أحد الأشخاص بالإسماعيلية

كشفت أجهزة الأمن ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة أبو صوير بمديرية أمن الإسماعيلية من بعض الأهالى بوفاة (بائع فاكهة متجول - مقيم بدائرة قسم شرطة ثالث الإسماعيلية) بدائرة المركز وتبين حدوث مشاجرة بين المتوفى وأحد الأشخاص لخلاف على بيع الفاكهة بالسوق.

قام على إثرها الأخير بالتعدى عليه بسلاح أبيض فأحدث إصابته التى أودت بحياته و بإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين أن مرتكب الواقعة عامل "له معلومات جنائية".

و عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه ، وبحوزته الأداة المستخدمة عليها أثار دماء وكذا حقيبة يد خاصة

بالمجنى عليه ، وبمواجهته إعترف بإرتكابه الواقعة على النحو المُشار إليه وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

كشف ملابسات واقعة مقتل طفلة وإصابة والدها إثر تعرضهما لإطلاق أعيرة نارية بالقليوبية .. وتحديد وضبط مرتكب الواقعة

و فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة الخانكة بمديرية أمن

القليوبية من إحدى المستشفيات بإستقبال (عامل "مصاب برش خرطوش" ، وكريمته "9 سنوات"

مصابة برش خرطوش "توفيت عقب وصولها" - مقيمان بدائرة المركز).

وبالفحص تبين وجود خلافات جيرة سابقة بين المجنى عليه، وآخر (بائع خردة - مقيم بذات العنوان)

وبتاريخ الواقعة دلف الأخير لسطح العقار المواجه لمنزل المجنى عليهما، وقام بإطلاق عيار نارى من

(فرد محلى) على شرفة مسكن المجنى عليهما أثناء تواجدهما فأحدث إصابتهما التى أودت بحياة الثانية.

و عقب تقنين الإجراءات تم ضبط مالك العقار المواجه لمنزل المجنى عليه والعثور على (فرد محلى )

بسطح العقار ملكه ، وبمواجهته أيد ما سبق ، وقرر أن السلاح المضبوط هو المستخدم فـى الواقعة وأن

مطلق العيار هو المتهم (بائع الخردة) ، تم ضبطه وأقر بإرتكابه الواقعة بذات السلاح المضبوط

وأضاف أنه كان برفقته بمكان الواقعة (بائع خردة آخر - مقيم بذات الناحية) وبإستهداف الأخير أمكن

ضبطه وأيد ما سبق تم إتخاذ الإجراءات القانونية.