النائب عمرو عكاشة: القمة المصرية الأردنية اليوم بالقاهرة تأكيدًا على دعم البلدين للقضية الفلسطينية

قال النائب عمرو عكاشة، عضو مجلس الشيوخ، إن انعقاد قمة مصرية أردنية بالقاهرة اليوم، تأكيد على دعم الرئيس عبدالفتاح السيسي والملك عبدالله الثاني ملك الأردن على دعم القضية الفلسطينية وأن الأمن القومي المصري والأردني واحد.

وأوضح عكاشة، في تصريحات صحفية له، أن الأمن القومي العربي هو الأمن القومي المصري وكلامها خط أحمر، مصر والأردن يرفضان مخطط دولة الاحتلال لتصفية القضية الفلسطينية على حساب دول الجوار.

وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أن فكرة تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة إلى سيناء مرفوض نهائيا وأن الشعب المصري يقف خلف القيادة السياسية للحفاظ على الأمن القومي المصري ودعم ومساندة القضية الفلسطينية، قائلا:" تهجير الفلسطينيين من غزة لسيناء سيتبعه تهجير الفلسطينيين من الضفة الغربية للأردن وهذا يعني القضاء على القضية الفلسطينية نهائيا وذلك لم يسمح به الجانبين المصري والأردني".

وأكد النائب عمرو عكاشة، على أن موقف مصر حاسم من رفض تصفية القضية الفلسطينية وتهجير أهالي غزة واستهداف المدنيين.

وتابع عضو مجلس الشيوخ، أن القمة المصرية الأردنية اليوم، ستبحث وقف التصعيد بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي لحقن دماء المدنيين والأبرياء والحفاظ على حقوق الشعب الفلسطيني وحل الدولتين وإقامة دولة فلسطين وعاصمتها القدس الشرقية.

يشار إلى أن أعلنت رئاسة الجمهورية على انعقاد قمة مصرية أردنية اليوم في القاهرة بين الرئيس عبدالفتاح السيسي والملك عبدالله الثاني ملك الأردن