نائبة بـ"خارجية النواب": نقف صفا واحدا خلف قرارات القيادة السياسية لحماية مصر

ثمنت النائبة الوفدية أسماء الجمال عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، تلبية المصريين نداء الرئيس عبد الفتاح السيسى والخروج في مظاهرات لتأييده القيادة السياسية لحماية أمن مصر القومي ودعم القضية الفلسطينية.

كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي

وأشادت "لجمال" بكلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال مؤتمر صحفي مشترك مع المستشار الألماني، أولاف شولتس بمقر رئاسة الجمهورية، مؤكدة أن الكلمة جاءت شاملة وافية لكل ما يشعر به المواطنين المصريين فيما يتعلق بسعي قوات الاحتلال إلى تهجير الفلسطينيين قصريا إلى مصر وخاصة سيناء.

وأكدت "الجمال" أن المساس بالأمن القومي المصري خطا أحمر ، وعلى الجميع الحذر من الاقتراب منه، لافتة إلى أن المصريين يقفون خلف قيادتهم صفا واحدا ولن يسمحوا بان تتحول سيناء لقاعدة عسكرية أو مسرح للعمليات العسكرية بين الفلسطينيين والإسرائيليين .