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الأربعاء 18 أكتوبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

الطريق إلى البرلمان

نائبة بـ"خارجية النواب": نقف صفا واحدا خلف قرارات القيادة السياسية لحماية مصر

النائبة الوفدية أسماء
النائبة الوفدية أسماء الجمال

ثمنت النائبة الوفدية أسماء الجمال عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، تلبية المصريين نداء الرئيس عبد الفتاح السيسى والخروج في مظاهرات لتأييده القيادة السياسية لحماية أمن مصر القومي ودعم القضية الفلسطينية.

كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي

وأشادت "لجمال" بكلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال مؤتمر صحفي مشترك مع المستشار الألماني، أولاف شولتس بمقر رئاسة الجمهورية، مؤكدة أن الكلمة جاءت شاملة وافية لكل ما يشعر به المواطنين المصريين فيما يتعلق بسعي قوات الاحتلال إلى تهجير الفلسطينيين قصريا إلى مصر وخاصة سيناء.

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النائب أيمن محسب يطالب أهالى غزة بالصمود وعدم الاستجابة لدعوات الاحتلال

 وأكدت "الجمال" أن المساس بالأمن القومي المصري خطا أحمر ، وعلى الجميع الحذر من الاقتراب منه، لافتة إلى أن المصريين يقفون خلف قيادتهم صفا واحدا ولن يسمحوا بان تتحول سيناء لقاعدة عسكرية أو مسرح للعمليات العسكرية بين الفلسطينيين والإسرائيليين .

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