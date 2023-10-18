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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

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رئيس مجلس النواب: القضية الفلسطينية تشهد أخطر منحنى لها منذ عقود

المستشار حنفي جبالي
المستشار حنفي جبالي رئيس مجلس النواب

 قال المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، إن القضية الفلسطينية تشهد أخطر منحنى منذ عقود، وسط صمت وتخاذل عالمي تجاه الانتهاك الإسرائيلي المعتاد للأعراف والقوانين الدولية.

 وأضاف في كلمته أمام المؤتمر الـ35 الطارئ للاتحاد البرلماني العربي، بشأن التصعيد الدائر في الأراضي الفلسطينية، الذي نقلته قناة "القاهرة الإخبارية"، أن ما يحدث يحمل في طياته حلقة جديدة من حلقات العنف المفرط الذي مورس ويمارس ضد شعبنا الفلسطيني منذ عقود عديدة.

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 وتابع أن أمام موجة دموية ترتكب ضد أشقائنا الفلسطينيين وقصف مستشفى المعمداني شاهد على الجرائم الإسرائيلية، ومصر أجرت اتصالات مكثقة للحيلولة دون امتداد المواجهات الحالية بصورة تهدد استقرار المنطقة، تهجير الفلسطينيين والتوسع الاستيطاني وعنف المستوطنين وانتهاك المقدسات كلها عوامل أشعلت الأوضاع.

 وشدد على أن جموع الشعب المصري تؤيد وتساند موقف القيادة المصرية الرافض لتهجير سكان قطاع غزة إلى سيناء.

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