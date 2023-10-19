تصريحات بايدن اعتراف صريح بدور مصر الإقليمي في المنطقة

قال الدكتور إكرام بدر الدين، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، إن الاتصال الهاتفي الذي تم بالأمس بين الرئيس السيسي ونظيره الامريكي جو بايدن وذلك بعد مغادرة الأخير إسرائيل يعكس الدور المصري الاقليمي والدولي، واعتراف بدورمصر الإقليمي في تهدئة الازمة الحالية في قطاع غزة.

الاحداث الراهنة في غزة

وأضاف بدر الدين، في تصريحات خاصة لـ"بوابة الوفد"، أن الاتصال بين الجانبين يأتي في توقيت بالغ الاهمية ولاسيما بعد إلغاء القمة الرباعية بين مصر والأردن وفلسطين وأمريكا على خلفية الاحداث الراهنة في قطاع غزة، والتصعيد الخطير بها ومقتل المئات من الشهداء.

الدور المصري في الاقليم

وأفاد أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، أن أمريكا تعي تمامًا الدور المصري وتأثيرها في الاقليم، وأيضًا على مجريات الامور في المنطقة وأيضًا الجهود الدبلوماسية التي بذلتها مصر خلال الفترة الاخيرة منذ إندلاع الازمة، وتم الاتفاق على دخول المساعدات الانسانية إلى غزة مثل الاطعمة والادوية بشكل مستدام.

القضية الفلسطينية

ورأى بدر الدين، أن الاتصال بين الجانبين يعكس الدور المصري وأهميتها في المنطقة ودورها المؤثر في هذه الاحداث والجهود الحثيثة والمستمرة للوصول إلى حل للقضية الفلسطينية، على حد قوله.

وبالامس، أصدر البيت الأبيض بيانًا حول الاتصال الهاتفي الذي تلقاه الرئيس عبدالفتاح السيسي من الرئيس الأمريكي جو بايدن، وناقش فيه التنسيق المستمر لتقديم المساعدات الإنسانية إلى غزة وآليات ضمان توزيع المساعدات لصالح السكان المدنيين.