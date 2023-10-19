إسعاف نابلس: الاحتلال يستهدف الأطقم الطبية في غزة والضفة (شاهد)

قال أحمد جبريل، مدير مرفق الإسعاف في نابلس، إن المرفق يعاني نقصًا كبيرًا في المستلزمات الطبية، والوضع يتجه نحو كارثة صحية وإنسانية في نابلس، مشيرًا إلى أن أهالي غزة يتعرضون لكارثة بيئية لعدم توافر المياه الصالحة للشرب، واختلاطها بمياه الصرف إثر القصف.

العدوان الإسرائيلي

وأضاف "جبريل"، في تصريحات لقناة "القاهرة الإخبارية"، أن أن هناك ارتفاعًا كبيرًا في أعداد الشهداء والمصابين جراء العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة، وأطقم الإسعاف لا تستطيع الوصول للضحايا في مختلف المواقع بغزة بسبب الهجمات الشرسة للاحتلال الإسرائيلي.

وأشار إلى أن الأطقم الطبية تتعرض لاستهداف مباشر من جانب قوات الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة والضفة الغربية.

مستشفيات غزة

وشدد مدير مرفق الإسعاف في نابلس، على أن الكثير من المستشفيات في غزة خرجت من الخدمة بسبب نفاد الوقود، لم نتلق على مدار 13 يومًا أية إمدادات طبية، ولم نتمكن من إخراج مصابين إلى خارج القطاع لتلقي العلاج.