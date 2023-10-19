شؤون الأسرى الفلسطينيين تكشف أعداد المعتقلين (فيديو)

أكد رئيس هيئة شئون الأسرى الفلسطينيين، قدورة فارس، أن أعداد المعتقلين ارتفعت منذ العدوان الإسرائيلي الأخير على غزة بنسبة مئة بالمئة، لتتجاوز 10 آلاف أسير خلال 12 يومًا فقط.

وتابع “فارس” خلال تصريحاته عبر فضائية “القاهرة الإخبارية”، اليوم الخميس، أن إسرائيل تتعامل مع فلسطين باعتبارها أرضًا محروقة تقتل وتعذب وتعتقل دون اعتبار لحقوق الشعب الفلسطيني.

وأشار إلى أن إسرائيل ترتكب جريمة حين ترفض الإفصاح عن عدد المعتقلين وأسمائهم وأماكن السجون التي يقبعون فيها وأوضاعهم الصحية، مرجحًا تنفيذ سلطات الاحتلال عمليات قتل واغتيال بحق المعتقلين الفلسطينيين لديها بعد تحقيقات معهم، مطالبا المؤسسات الدولية بالضغط على سلطة الاحتلال للإفصاح عن أعداد المعتقلين وكيف تصنفهم، خاصة أنه منذ العدوان الأخير على غزة اعتقلت عددًا من الفلسطينيين في الضفة الغربية الذين حصلوا على تأشيرات عمل دون أي سبب.

وأكمل فارس أن جيش الاحتلال اقتحم أحد مقرات الإيواء التي عملها لاستيعاب أعداد النازحين، واعتقل العمال العائدين إلى الضفة الغربية، لافتًا إلى أن إسرائيل تتصرف على وقع الصدمة التي حلت بها واضطرابها وإحساسها بالفشل وتسعى لتعويض إخفاقها الاستراتيجي.

وواصل فارس أن جيش الاحتلال الإسرائيلي ينفذ سلسلة من الإجراءات القمعية والاعتقالات العشوائية بحق الشعب الفلسطيني، ليست مرتبطة بادعاءات الاحتلال لحماية أمنه وإنما كأسلوب انتقامي اعتادت على ممارسته.

الأمم المتحدة: مصير قطاع غزة على المحك





حذر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش من أن منطقة الشرق الأوسط على حافة الهاوية، داعيا إلى وقف إنساني فوري لإطلاق النار في غزة لتخفيف المعاناة الإنسانية الهائلة، قائلا "إن الكثير من الأرواح ومصير المنطقة على المحك".

وبحسب مركز إعلام الأمم المتحدة، قال جوتيريش، أثناء زيارته لبكين، إن وقف إطلاق النار سيوفر وقتا ومساحة للسماح الفوري بدخول الإغاثة إلى قطاع غزة حيث تحشد وكالات الأمم المتحدة مساعداتها الإنسانية قرب معبر رفح المصري على الحدود مع غزة لتكون جاهزة لإدخال المساعدات - التي تشتد الحاجة إليها - فور السماح بالوصول الإنساني إلى القطاع الذي لم تدخله أي مواد إغاثة منذ نحو عشرة أيام.

وعلى صعيد متصل، ناشد فيليب لازاريني المفوض العام لوكالة الأونروا، في كلمته أمام اجتماع وزراء خارجية دول منظمة التعاون الإسلامي، دول العالم بتقديم الدعم القوي وغير المشروط للجهود الإنسانية لحماية المدنيين في غزة.

وقال: "إن كارثة غير مسبوقة تتكشف أمام أعيننا: إن غزة تُخنق والعالم على ما يبدو فقد إنسانيته، كل ساعة نتلقى مزيدًا من الدعوات اليائسة للمساعدة من الناس بأنحاء قطاع غزة، قُتل آلاف المدنيين خلال ال12 يوما الماضية من بينهم نساء وأطفال، وأجبر مليون شخص على الأقل على الفرار من منازلهم في غضون أسبوع واحد فقط"..لافتا إلى عدم السماح بدخول أي شحنات للمساعدة إلى قطاع غزة منذ بدء الصراع، بسبب فرض حصار كامل على القطاع.

وشدد على ضرورة الالتزام بالقانون الإنساني الدولي والوقف الفوري للهجمات على المدنيين والبنية الأساسية المدنية بما في ذلك منشآت وأفراد الأمم المتحدة ، الحاجة العاجلة لضمان الوصول الإنساني، ضرورة توفير الموارد الكافية للأونروا.