بالدعاء والمظاهرات.. نجمات الخليج يدعمن أهل غزة (صور)

فى ظل الأوضاع المأساوية التي تمر بها فلسطين، تفاعل معها الكثير من نشطاء السوشيال ميديا بنشرهم للصور والفيديوهات للأحداث والدعاء لهم، ومنهم نجمات ومشاهير الخليج العربى حيث امتلأت صفحاتهم بالأعلام الفلسطينية مع المناشدات بإيقاف الحرب.

نجمات الخليج يدعمن غزة:

نشرت الإعلامية السعودية “لجين عمران" منشور باللغة الأنجليزية تُدين فيه إسرائيل بعد مجزرة المستشفى المعمدانى قالت في منشور لها عبرحسابها على موقع التواصل الاجتماعى إنستقرام.

علقت عليه قائلة:"رسالة لكل من يدعم إسرائيل.. لم يكفي إسرائيل لعنة الله عليهم إستهداف المدنيين الآمنين الأبرياء في منازلهم بل وصلت الوحشية و البشاعة و إنعدام الرحمة فيهم أن يستهدفو مستشفى نعم تفجير مستشفى دون سابق إنذار به أطفال و جرحى و مرضى قتلوا 500 مدني بريء !!!!!

حسبنا الله و نعم الوكيل حسبنا الله و نعم الوكيل فيهم الله يمهل و لا يهمل اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك وعظيم عدلك وغضب انتقامك وشدة عذابك فإنهم لا يعجزونك،ربي ارحم أرواح تراها و لا نراها واجعلهم اللهم داخل قبورهم آمنين مطمئنين

ونشرت الفنانة الكويتية حياة الفهد عبر حسابها الشخصي بإنستجرام صورة للمسجد الأقصى وعلقت بآية قرآنية: "بسم الله الرحمن الرحيم.. وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ.. إِن يَمْسَسْكُمْ قَرْحٌ فَقَدْ مَسَّ الْقَوْمَ قَرْحٌ مِّثْلُهُ وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَتَّخِذَ مِنكُمْ شُهَدَاءَ ۗ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ.. صدق الله العظيم" واختتمت منشورها بكلمات: "فلسطين تبقى في قلوب كل الأحرار والقدس عاصمتها".

دعمت الفنانة الكويتية هيا الشعيبى أهل غزة بمقطع فيديو عبر حسابها على موقع سناب شات، قائلة:"اليوم أتكلم لست كهيا الشعيبي الفنانة لكن هيا الشعيبي الفنانة، ما في اليد حيلة غير اللي بنعمله، متضامنة مع قضيتكم لأنها مو قضيتكم وحدكم دي قضية شعبتنا.. بقول لدولتي الله يعزك ويخليكي لنا يا دولتي الحبيبة يا اللي ما تخليتي عن أهل فلسطين.. الكويت وفلسطين في القلب الله".

https://www.snapchat.com/add/haya_alshuaibi/3ZJSdvgnRGy97y1hibRM-AAAgemhqd2ZvY2NyAYtB3PseAYtB3OXYAAAAAg

نشر الفنان الكويتى عقيل الرئيسى وزوجته الفنانة فرح الهادى صورة لهم لدعم فلسطين عبر حسابه بموقع إنستجرام، وعلق عليها قائلاً:" فلسطين حرة #فلسطين #فلسطين"

برسالة قوية ومؤثرة دعت الفنانة الكويتية “ليلى عبدالله” المشاهير لدعم غزة بمقطع فيديو عبر حسابها بموقع “تيك توك” قائلة:" وقالت ليلى عبدالله: "طبعاً شفنا المؤثرين في الغرب بثواني اصطفوا في نصرة المحتل، طلعوه كأنه هو المظلوم، أنا أسأل نفسي شو فايدة الشهرة وحب الناس والتأثير إذا احنا ما طلعنا وتكلمنا واستخدمنا صوتنا لنصرة الحق، اليوم أدعو كل مؤثر عربي للتضامن والتركيز على القضية الفلسطينية لدعم أخواتنا في فلسطين برسائل واضحة حتى نثبت للوطن العربي رسالتنا إلى العالم

https://www.tiktok.com/@lailaabdallah/video/7288430742185463042?is_from_webapp=1&sender_device=pc

نشرت الفنانة الكويتية فاطمة الصفى عبر حسابها بموقع إنستجرام صورة تحتوى على رسالة بعدة لغات مضمونها:" يحدث الأن إبادة جماعيه لأهل غزه من قبل الاحتلال الاسرائيلي.."

دعمت مشهورة مواقع التواصل الاجتماعى الكويتية “الدكتورة خلود” القضية الفلسطينية منذ بدايتها بأكثر من طريقة عبر حساباتها على السوشيال ميديا بالصور والفيديوهات ومشاركتها ضمن المظاهرات في شوارع المدن العربية، استنكاراً للوضع الراهن في غزة.

وعبرت عارضة الأزياء السعودية عبير سندرعبر حسابها الشخصي على تطبيق إنستغرام عن غضبها بسبب أحداث غزة وكتبت: "صار لي يومان كل ما أغمض عيوني أشوف كوابيس.. ساكتة بس حاسة ثقل على قلبي، جالسة أطالع فأولادي الله يحفظهم ومو قادرة حتى أبدا أتخيل إحساس الأهالي هناك .. يا رب يا رب كون معاهم".