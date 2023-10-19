8 أسباب تسبب الشيخوخة المبكرة ..اعرفي التفاصيل

اصبحت تجاعيد البشرة ليس لها عمر في الأونة الأخيرة ، إذ تحدث علامات الشيخوخة المبكرة، وبالأخص عند السيدات والفتيات في سن مبكرة، وذلك بسبب بعض الممارسات الخاطئة وعدم الاهتمام والعناية الجديدة بالبشرة، وتظهر خطوط رفيعة في الوجه بشكل مبكر، ما يؤثرفي الشكل الجمالي للسيدات، ويمنحهن عمرًا أكبر من العمر الحقيقي، وفي هذا الصدد تستعرض بوابة “الوفد” أبرز أسباب الشيخوخة المبكرة.

أبرز أسباب الشيخوخة المبكرة

1-التعرض لآشعة الشمس بدون وقاية

يعمل التعرض المفرط للشمس للإصابة بحرق شمسي، وتعممل على جفاف البشرق ويعرضها للتشققات.

2- التدخين

قد يؤثر التدخين على بشرتك وشعرك وأظافرك، وذلك بسبب المواد المتواجدة في دخان التبغ، والتي قد تغير في بنية بشرتك.

وجد أن أضرار التدخين على جسمك بما يخص الجهاز اللحافي تمثلت في ما يأتي: زيادة خطر إصابتك بسرطان الخلايا الحرشفية أو سرطان الجلد. زيادة احتمالية إصابتك بالالتهابات الفطرية

3- شرب الكحول

كشفت دراسة أمريكية حديثة،عن تأثير شرب الكحول سلبًا على بشرة السيدات، وجعلهن أكثر عرضة للإصابة بالأمراض الجلدية المزعجة التي تفسد جمال الوجه.

الدراسة أجراها باحثون بقسم الأمراض الجلدية في جامعة براون الأمريكية، ونشروا نتائج دراستهم، اليوم السبت، في دورية الأكاديمية الأمريكية للأمراض الجلدية.

4-السمنة

تؤدي زيادة الوزن إلى جفاف الجلد كلما زاد الوزن، والبقع الداكنة ، كما تؤدي أيضا إلى حب الشباب زيادة الوزن تؤثر على إفرازات الغدد الدهنية في البشرة.

5-التغيرات الهرمونية ‎

يؤدي انخفاض الإستروجين بالجسم إلى نقص الكولاجين والإيلاستين، وهما من البروتينات المسئولة عن مرونة وترطيب البشرة، مما يتسبب في ترهل وجفاف الجلد وظهور تجاعيد وخطوط الوجه بشكل مبكر

ارتفاع التستوستيرون يزيد من نمو الشعر بمنطقة الوجه، ويتسبب في انتشار البثور على سطح البشرة ويفقدها نعومتها.

6-زيادة تناول السكر

تبين أن استهلاك كميات كبيرة من السكر يؤثر بشكل سلبي على مستويات الإيلاستين (Elastin) والكولاجين في البشرة التي تُساهم في الحفاظ على مرونة البشرة، فعندما تضعف ألياف الكولاجين ستبدو البشرة أكبر سنًا، وبالتالي فإن التقليل من تناول السكر يخفف من ظهور علامات الشيخوخة على المدى البعيد.

7-السهر وعدم أخذ قسط كاف من النوم

تتمثل أضرار قلة النوم على البشرة في بهتان لون البشرة، وظهور خطوط وتجاعيد على البشرة، وذلك بسبب أن قلة النوم تزيد من إفراز هرمون الكورتيزول (بالإنجليزية: Cortisol)، ما يؤدي إلى تكسر بروتين الكولاجين، كما تؤثر قلة النوم على إفراز هرمون النمو في الجسم، مما ينعكس سلباً على دورة إصلاح الخلايا والأنسجة.

8-الجفاف وقلة شرب الماء

إن عدم شرب الماء بشكل كافٍ يجعل الجلد عرضة لتكون التجاعيد المبكرة وحدوث مشكلات البشرة الأخرى. تؤدي قلة شرب الماء إلى حدوث الإمساك، زيادة حموضة المعدة ما قد يتسبب بحرقة المعدة وتقرحات في أنسجتها.