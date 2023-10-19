ضبط سائق بالقاهرة لحيازته كمية من المواد المخدرة بقصد الإتجار

فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما تكثيف المرورات بدوائر أقسام ومراكز الشرطة لملاحظة الحالة الأمنية فقد تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط (سائق "له معلومات جنائية" - مقيم بمحافظة الجيزة) بدائرة قسم شرطة الشروق ، وبحوزته (كمية لمخدر الحشيش وزنت 5 كيلو جرام) وبمواجهته إعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار و تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

وتنفيذاً لقرار مجلس الوزراء تحرير (227) مخالفة للمحلات التى لم تلتزم بقرارالغلق خلال 24 ساعة

فى ضوء صدور قرار مجلس الوزراء بشأن إتخاذ التدابير اللازمة لتنفيذ خطة الدولة لترشيد إستهلاك الكهرباء.. فقد أسفرت جهود أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية ، خلال 24 ساعة عن تحرير (227) مخالفة للمحلات التى لم تلتزم بقرار الغلق تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والعرض على النيابة العامة.

كشف ملابسات واقعة مقتل أحد الأشخاص بالإسماعيلية.. وضبط مرتكب الواقعة

فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة أبو صوير بمديرية أمن الإسماعيلية من بعض الأهالى بوفاة (بائع فاكهة متجول - مقيم بدائرة قسم شرطة ثالث الإسماعيلية) بدائرة المركز وتبين حدوث مشاجرة بين المتوفـى وأحد الأشخاص لخلاف على بيع الفاكهة بالسوق قام على إثرها الأخير بالتعدى عليه بسلاح أبيض فأحدث إصابته التى أودت بحياته.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين أن مرتكب الواقعة (عامل "له معلومات جنائية") وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه ، وبحوزته الأداة المستخدمة عليها أثار دماء وكذا حقيبة يد خاصة بالمجنى عليه ، وبمواجهته إعترف بإرتكابه الواقعة على النحو المُشار إليه تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

