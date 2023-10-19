رسالة تناقش التغطية الإعلامية لأزمة كورونا بالتطبيق على مواقع إخبارية بإعلام القاهرة

تناقش كلية الإعلام، قسم الصحافة، بجامعة القاهرة المصرية، الرسالة المقدمة من الباحثة ميرفت رشاد إبراهيم محمد، للحصول على درجة الماجستير في موضوع" معالجة المواقع الإخبارية المصرية للأزمات: أزمةً كورونا نموذجًا"، بالتطبيق على مواقع الأهرام، الوفد، اليوم السابع، بقاعة المؤتمرات بجامعة القاهرة، اليوم الخميس الموافق ١٩ من شهر أكتوبر ٢٠٢٣ م .

وتتكون لجنة المناقشة من الدكتورة فاطمة الزهراء السيد، أستاذ الصحافة بكلية الإعلام جامعة القاهرة مشرفا ورئيسا، والدكتورة سماح محمد المحمدي أستاذ الصحافة بكلية الإعلام جامعة القاهرة مناقشا، والدكتورة نجوي الجزار أستاذ مساعد بكلية الألسن والإعلام مناقشا.

وتتناول الرسالة البحثية، طرق معالجة المواقع الإخبارية الإلكترونية في معالجة أزمة كورونا، وتكشف حالة الإعلام إزاء غياب الرؤية وعدم وضوحها بالنسبة للأزمة.

وقد اختارت الباحثة، نموذج اتصالات الأزمة في التطبيق عليه، كما قامت بتعريف لمفهوم الأزمة في علم الإدارة، ومفهوم الأزمة الأمني، باعتبارها كانت تشكل تهديدًا للأمن العالمي ككل.

وأن أزمة كورونا، شكلت خللا أثر ماديا على النظام العام، وأصاب الافتراضات والمسلمات، وجعلها في موضع تحدٍ.

وتهدف الدراسة إلى، معرفة أهم الاستراتيجيات التي تستخدمها المواقع الإلكترونية في التغطية الإعلامية لأزمة كورونا، والتعرف على المعوقات التي تعوق المواقع الإخبارية للتغطية الإعلامية لأزمة كورونا، وتحديد أهم أشكال التغطية الإعلامية للمعالجة الإعلامية للمواقع الإلكترونية في تغطية كورونا، والتعرف على كيفية توظيف تكنولوجيا الاتصال الخدمية، في تطوير المعالجة الاعلامية لأزمة كورونا.



