مناقشة رسالة دكتوراه لوافد يمني بكلية علوم سوهاج

شهد الدكتور حسان النعماني القائم بعمل رئيس جامعة سوهاج يصاحبه الدكتور عبدالناصر يس نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، الدكتور خالد عمران نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والدكتور حازم المشنب عميد كلية العلوم، فعاليات مناقشة رسالة الدكتوراة للطالب فضل عبدالكريم مساعد قاسم من دولة اليمن الشقيقة، بعنوان "الدور الوقائي والاستشفائي لكل من حبوب لقاح النخل وڤيتامين ج تجاه سمية الباراسيتامول في ذكور الجرذان البيضاء (دراسة فسيولوجية ونسيجية)، وذلك بقاعة السمينار بمبنى الكلية بالحرم الجامعي القديم.

وأكد الدكتور حسان النعماني أن الجامعة وفقاً لتوجيهات الدكتور ايمن عاشور وزير التعليم العالى والبحث العلمي انطلقت نحو وضع برامج دراسية ذات شراكة دولية، بمعنى يستطيع الطالب بأن يدرس فى مصر ويحصل على شهادة معتمدة من الجامعة المصرية وجامعات دولية أخرى، وهذا هو الدافع أمام جذب الطلاب الوافدين للدراسة فى مصر. الي جانب حرص الجامعة علي تقديم أفضل الخدمات لهم لتبادل الخبرات والتجارب بين البلدين الشقيقين، وذلك في ظل إهتمام القيادة السياسية بتطوير منظومة الطلاب الوافدين، الي جانب أنه دوره فى رفع التصنيف العالمى للجامعة، لأن هناك بعض التصنيفات تعتمد على نسبة الطلاب الوافدين

وأوضح الدكتور حازم المشنب أن لجنة الإشراف علي الزسالة ضمت كلاً من الدكتور محمد فرج السيد أستاذ علم وظائف الأعضاء المتفرغ بقسم علم الحيوان بكلية العلوم جامعة سوهاج والدكتور ساري خليل عبدالغفار أستاذ الباثولوجيا والباثولوجيا الإكلينيكية وعميد كلية الطب البيطري بجامعة بدر - أسيوط، مشيراً إلى أن لجنة الممتحنين ضمت الدكتور محمد صلاح الدين محمود أستاذ الباثولوجيا والباثولوجيا الإكلينيكية المتفرغ بكلية الطب البيطري بجامعة أسيوط (ممتحن خارجي)، الدكتور حسام الدين محمد عمر أستاذ علم وظائف الأعضاء المتفرغ بقسم علم الحيوان- كلية العلوم - جامعة أسيوط (ممتحن خارجي)، مضيفاً ان لجنة الممتحنين ضمت أيضاً الدكتور محمد فرج السيد أستاذ علم وظائف الأعضاء قسم علم الحيوان بكلية العلوم جامعة سوهاج (ممتحن داخلي) والدكتور ساري خليل عبدالغفار أستاذ الباثولوجيا والباثولوجيا الإكلينيكية وعميد كلية الطب البيطري بجامعة بدر - أسيوط.