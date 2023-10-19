ليفربول أكثر المتضررين من التوقف الدولي

يُعاني فريق ليفربول من أزمة كبيرة خلال الأيام الجارية، وذلك بعد تعرض أكثر من لاعب داخل صفوفه للإصابة، لتأتي فترة التوقف الدولي وتزيد من أوجاعه بعد إصابة أحد لاعبيه.

حيث تعرض ليفربول لضربة قوية خلال فترة التوقف الدولي، بعدما تعرض الظهير الأسكتلندي آندي روبيرتسون لإصابة خطيرة في الكتف خلال المباراة التي خسرها منتخب بلاده أمام إسبانيا.

وقد يخضع اللاعب لعملية جراحية بسبب إشتباه تعرضه لخلع في الكتف، وهو ما ينذر بغياب اللاعب عن صفوف الفريق لفترة طويلة.

وبالتالي سوف يكون روبيرتسون خارج لقاء ليفربول و إيفرتون، في ديربي ميرسيسايد يوم السبت، وهي المباراة التي سيغيب عنها كورتيس جونز بسبب الإيقاف أيضًا.

بجانب غياب روبيرتسون و جونز، فسوف يغيب كودي جاكبو كذلك عن الديربي، وذلك بسبب إصابة في الركبة، وإلى جانب تلك الأسماء أيضًا، فسوف يفتقد ليفربول كذلك لتياجو ألكانتارا وستيفان باجيتيتش وكاويمين كيليهر.

في سياق متصل مازال ليفربول يبحث عن لاعب وسط جديد من أجل التعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة سواء في الشتاء أو الصيف المقبلين.

وكان ليفربول وافق على بيع فانبيو وجوردن هندرسون ليعوض رحيلهما بالتعاقد مع المجري دومينيك سوبوسلاي والأرجنتيني ألكسيس ماك أليستر، والياباني واتارا إندو خلال الصيف الماضي.

وطالب يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول التعاقد مع أسان ويدراوجو لاعب خط وسط شالكة الألماني.

ويتنافس أكثر من نادي إنجليزي على ضم ويدراوجو صاحب الـ17 عاما، ويراقب ليفربول عن كثب تطورات اللاعب.

وشارك صاحب الـ17 عاما في تسع مباريات في الدوري الألماني للدرجة الثانية، وسجل مرة واحدة.

ويفكر ناديا بايرن ميونخ ولايبزيج في التعاقد مع اللاعب الشاب ويدراوجو، في الميركاتو الصيفي المقبل، فيما حاول ميلان من قبل التعاقد معه في الصيف الماضي ويعمل الروسونيري في الوقت الحالي على ضمه في شهر يناير أو الميركاتو الصيفي.