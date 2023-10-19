الخميس 19 أكتوبر 2023
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د.أيمن محسب
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

الاسماعيلية: تعاون بين مديرة العمل و"المحافظة" في التدريب المهنى وإعلاء قيمة العمل الحر

محافظة الاسماعيلية
محافظة الاسماعيلية

أعلنت وزارة العمل أن مديرية العمل بمحافظة الإسماعيلية استضافت مدير وحدة تكافؤ الفرص بالمحافظة كريمة ناصر ، لبحث عدد من المقترحات المشتركة بشأن صياغة مذكرة تفاهم بين المديرية والمحافظة،للتنسيق بين مركز التدريب التابع للمحافظة ،ومراكز التدريب المهنى التابع للمديرية ، ودعوة الجهات المعنية لنشر فكر التدريب المهنى وإعلاء قيمة العمل الحر ، وتوفير وحدة للتدريب المهنى متنقلة فى ضواحى الإسماعيلية لتدريب الشباب .

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وزارة العمل: مقابلات مع شباب لبدء التدريب المهني على 4 مهن

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وزارة العمل: ختام برامج تدريب مهني واختبارات نهائية لتخريج دفعات جديدة من الشباب بدمياط

ويأتي ذلك فى إطار توجيهات وزير العمل حسن شحاتة بالإهتمام بتدريب الشباب من الجنسين على المهن المطلوبة لسوق العمل والتعاون مع الجهات المعنية والتنسيق معها بشأن توفير مزيد من البرامج التدريبية لفئات المجتمع المختلفة فى إطار المبادرات التى تطلقها الوزارة بالمجان فى هذا الشأن 

واوضح حسن رداد مدير مديرية العمل بالإسماعيلية فى تقريرٍ للوزارة : شارك فى اللقاء أميرة ابراهيم محمد مدير  التنظيم والإدارة ، ومروة محمد انس مدير وحدة المساواة وشؤون المرأة والطفل ، وسامية عبدالسلام محمد مديرعمل الاحياء ، وجرى خلال اللقاء مناقشة مجموعة من المقترحات من بينها التواصل مع الرائدات الريفية للتفاعل مع الوحدة المتنقلة لتوصيل المتدربين إليها وتعريفهم بالبرامج المقدمة بداخلها ، وبحث إمكانية عمل ملتقى لتوظيف الشباب بالتعاون بين المديرية والوحدة ، وتوفير التدريب فى 6 مراكز تدريب خاصة وحكومية لتدريب الشباب على مزيد من المهن المطلوبة فى سوق العمل ، والتنسيق مع جهاز تنمية المشروعات والبنوك لتقديم قروض ميسرة للشباب تساعدهم فى بدء مشروعاتهم الصغيرة والمتوسطة

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