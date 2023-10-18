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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

وزارة العمل: ختام برامج تدريب مهني واختبارات نهائية لتخريج دفعات جديدة من الشباب بدمياط

دورات تدريبية
دورات تدريبية

أعلنت وزارة العمل عن ختام مديرية العمل بمحافظة دمياط ، لدورات تدريبية مجانية للشباب من الجنسين على مهن التبريد والتكييف ، والتفصيل والخياطة والتى استفاد منها  18 متدرب ومتدربة ، وتنظيم الاختبار النهائى النظرى والعملى للمتدربين بمركز التدريب المهنى بدمياط الجديدة ، تحت إشراف الإدارة المركزية للتدريب المهنى بالوزارة ، وذلك تنفيذاً لتوجيهات  وزير العمل حسن شحاتة بالاهتمام بتدريب الشباب من الجنسين على المهن المطلوبة لسوق العمل لتأهيلهم وتنمية مهاراتهم للحصول على فرصة عمل لائقة أو البدء فى مشروع صغير لتحسين مستويات معيشتهم وتحقيق اهداف التنمية المستدامة .

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واوضحت منى الأطروش مدير مديرية العمل بدمياط ، ان المديرية حريصة على تقديم جرعات تدريبية مجانية للشباب من الجنسين لتأهيلهم لسوق العمل على المطلوبة داخل المحافظة ، بمراكز التدريب المهنى الثابتة والوحدة المتنقلة ضمن مبادرة مهنتك مستقبلك ، وكذلك تشجيعهم على الاقبال على العمل الحر وريادة الأعمال بالتعاون والتنسيق مع العديد من الجهات المختصة ، لمساعدتهم على بدء مشروعات صغيرة ومتوسطة ، وكذلك التنسيق مع شركات ومصانع القطاع الخاص لتوفير فرص عمل لائقة للراغبين في الحصول على فرصة عمل ، تساعدهم في تحسين مستويات معيشتهم وخفض معدلات البطالة في ظل الجمهورية الجديدة .

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