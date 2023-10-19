الوطنية للانتخابات: لم نتلقى أي اعتراضات على مرشحي الرئاسة

أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات في بيان صحفي عن عدم تلقيها ثمة اعتراضات من قبل طالبي الترشح في الانتخابات الرئاسية 2024، حتي ختام المدة الزمنية المحددة لهذا الإجراء وفق الجدول الزمني المعلن للعملية الانتخابية.

ونوهت الهيئة الوطنية للانتخابات إلى أن قرارها رقم ٤ لسنة ٢٠٢٣ بشأن الجدول الإجرائي والزمني للعملية الانتخابية قد خصص يومي 17 و 18 من شهر أكتوبر الجاري لتلقي إعتراضات طالبي الترشح من الساعة التاسعة صباحاً حتي الخامسة مساءً

وتبدأ اليوم الخميس الموافق ١٩ أكتوبر حتي السبت ٢١ أكتوبر فحص طلبات الترشح، لمقدمي طلبات الترشح الأربعة الذين تضمنتهم القائمة المبدئية التي أعلنتها الهيئة بقرارها الصادر بتاريخ ٢٠٢٣/١٠/١٥.