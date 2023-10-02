الرئيس: استهداف الرئاسة بمثابة إزالة الرأس التي تسيطر على مفاصل الدولة

أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي، أنه دائمًا يستهدف الحديث مع المواطن البسيط خصوصًا وهم أغلب قطاع الشعب، لافتا إلى أنه في 2011 قال للإعلاميين والمفكرين إن الدولة المصرية روابطها تم فكها.

وتابع "السيسي" خلال كلمته في ثالث أيام مؤتمر "حكاية وطن"، اليوم الإثنين، أن الدولة بمؤسساتها عبارة عن أحزمة تحكم الحماية والأمن للدولة، بداية من مؤسسة الرئاسة للدستور للمؤسسات البرلمانية للوزارات المختلفة، وكل مؤسسة يتم استهدافها تعني فك جزء من الدولة.

وأشار الرئيس السيسي إلى أن استهداف مؤسسة الرئاسة بمثابة إزالة الرأس التي تسيطر على مفاصل الدولة، ثم تم استهداف أحد أجنحة الأمن القومي المصري وهي وزارة الداخلية، ثم ذهبوا لمحاولة الوقيعة بين الجيش والداخلية.

وانطلقت فعاليات مؤتمر حكاية وطن "بين الرؤية والإنجاز"، أول أمس السبت بالعاصمة الإدارية الجديدة بحضور الرئيس السيسي وعدد من الوزراء المعنيين.

إنجازات الدولة المصرية

وقد شهد المؤتمر استعراض لإنجازات الدولة المصرية على مدار تسعة سنوات من قبل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، حيث شهدت الجلسة الأولى التركيز على قطاعات الطاقة والبنية التحتية، وشارك فيها الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والمهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية.

جلسات اليوم الثاني

كما شهد اليوم الثاني لمؤتمر حكاية وطن التركيز على المشروعات القومية والبنية التحتية) و(الأمن المائي والغذائي) بمشاركة الدكتور على مصيلحي، ووزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري.

جلسات اليوم الثالث

فيما يشهد مؤتمر حكاية وطن اليوم الاثنين والاخير عقد ثلاثة جلسات الاولى حول السياسة الخارجية والأمن القومي و الثانية جلسة العدالة الاجتماعية والصحة ويحضرها سامح شكري وزير الخارجية والمستشار عمر مروان وزير العدل، واللواء محمود توفيق وزير الداخلية، يتم خلال هذه الجلسات مناقشة قضايا الأمن القومي والعلاقات الدولية، وينتهي المؤتمر بالجلسة الختامية التي تنطلق مساءً.

تفعيل المشاركة المجتمعية

ويأتي مؤتمر حكاية وطن في إطار حرص القيادة السياسية على تفعيل المشاركة المجتمعية وتعزيز الحوار مع المواطنين خاصة الشباب ودورهم في مساندة جهود الحكومة لتنفيذ المشروعات القومية وخطط التنمية الاقتصادية.