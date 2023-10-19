توعية الفتيات بشأن تنظيم الأسرة بمركز تدريب مهني بالقاهرة

أعلنت وزارة العمل عن تنظيم مديرية العمل بمحافظة القاهرة ندوة للتوعية حول الصحة الإنجابية للمرأة ووسائل تنظيم الأسرة ، وذلك من خلال إدارة شئون المراة ووحدة المساواة بين الجنسين بالمديرية ، بمقر مركز التدريب المهنى شهداء الكتيبة 103 صاعقة الشرابية سابقاً ، بحضور عدد من المتدربات داخل المركز على المهن التى يجرى التدريب عليها خلال الفترة الحالية ، ضمن برامج التدريب المهنى التى توفرها المديرية بالمجان للشباب من الجنسين لتأهيلهم لدخول سوق العمل .

يأتى ذلك فى إطار تنفيذ توجيهات وزير العمل حسن شحاتة بتكثيف التوعية والتثقيف بحقوق المراة وضرورة تمكينها إقتصادياً ورعايتها وحمايتها داخل مواقع الانتاج المختلفة ، وكذلك التوعية بحقوقها التى كفلتها لها القوانين حفاظاً والمبادرات الرئاسية التى أطلقت للإهتمام بصحتها كعنصر اساسى فى عمليات التنمية .

واوضح أحمد عزاز مدير مديرية العمل بالقاهرة ، فى تقريرٍ للوزارة ، ان الندوة تناولت موضوعات عديدة تدور حول صحة المراة وتنظيم الاسرة ، وماهي وسائل تنظيم الاسرة ، واهمية الرضاعة الطبيعية للمرأة والطفل ، والتربية الايجابية للابناء ، وتوفير المشورة اللازمة للرجال لتنظيم الاسرة أسوة بالنساء ، تحقيقاً لأهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر واستراتيجيتها 2030، كما شارك فى فعاليات الندوة سهام ابراهيم مديرة شئون المرأة بالمديرية ، وعلياء مصطفي مدير مركز التدريب المهني ، والدكتورة نجلاء فوزي مدير الثقافه الصحية ، وثناء عبد الفتاح مسؤل اعلام