معاش تكافل وكرامة.. أسباب تمنعك من الحصول على الدعم

معاش تكافل وكرامة.. يسعى الكثير من المواطنين إلى معرفة الأسباب التي تمنع من الحصول على معاش تكافل وكرامة، عقب توجيه الرئيس السيسي، بزيادة الفئات المالية المستفيدة من تكافل وكرامة، وتكون الزيادة بنسبة "15%" لأصحاب المعاشات، وبإجمالي "5" ملايين أسرة.

معاش تكافل وكرامة

وهناك الكثير من الأسباب التي تمنع من الحصول على معاش تكافل وكرامة، والتي يمكن منع المواطن من الحصول على منحة معاش تكافل وكرامة حال وجودها عند التقديم للحصول على الدعم.

أسباب تمنعك من الحصول على الدعم

تلقى دعم من جمعيات أهلية بشكل منتظم بقيمة 400 جنيه شهريًا.

امتلاك المتقدم سيارات أو جرارات أو توك توك أو أية مركبة.

دفع المستقدم مصروفات مدرسية أكثر من 3000 جنيه للطفل الواحد سنويًا.

أن يكون المتقدم لديه ملكية أرض زراعية نصف فدان فأكثر.

دفع المتقدم إيجار أرض زراعية فدان فأكثر.

امتلاك المتقدم عقار أو أكثر بخلاف السكن.

عمل المتقدم بأجر منتظم في القطاع الخاص أو العام أو الحكومي باشتراك تأميني

امتلاك المتقدم أو اشتراكه في مشروعات خاصة مسجلة أو غير مسجلة

امتلاك معدات ثقيلة مثل لودر ماكينة طحين خلاط بناء.

أن يكون المتقدم يمتلك محلًا تجاريًا أو أكثر

امتلاك المتقدم رؤوس مواشي ثلاثة أو أكثر

حصول المتقدم على معاش كمستفيد بقيمة 500 جنيه أو أكثر

سفر المتقدم خارج البلاد بغرض العمل قبل أو بعد القبول ببرنامج تكافل وكرامة.