الخريف يكشر عن أنيابه في هذا الموعد.. ونصائح لتجنب نزلات البرد

تشهد حالة الطقس الآن أجواء خريفية معتدلة تتخللها بعض النسمات الشتوية الباردة، فضلًا عن عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، وانخفاض ملحوظ بدرجات الحرارة بساعات الليل.

في هذا السياق كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الأجواء المتوقعة اليوم الخميس، متوقعة توقف سقوط الأمطار على السواحل الشمالية وتكون الشبورة المائية صباحا ونشاط الرياح على مناطق معينة على فترات متفرقة .

منخفضات جوية قادمة

كما يسود اليوم الخميس طقس مائل للحرارة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وشمال الصعيد، معتدل الحرارة على السواحل الشمالية، حار على جنوب الصعيد.

كما حذرت الأرصاد من حالة الطقس ليلا، ويكون لطيفًا في أوله مائلًا للبرودة في آخره على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، لطيفًا على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، ويستمر تكون السحب في شمال البلاد مرورا بالقاهرة الأمر الذي يساعد على الشعور بأجواء غائمة نهارا .

وأشارت الأرصاد الجوية أنه من المتوقع استقبال المنخفضات الجوية بداية من شهر نوفمبر المقبل، فضلًا عن تكون الشبورة المائية من الساعة الـ4 حتى الساعة الـ 7 صباحًا تقريبًا.

نصائح هامة لتجنب نزلات البرد

وينصح أطباء الأطفال بضرورة مراعاة تقلبات الطقس عند اختيار ملابس الأطفال، لوقايتهم من نزلات البرد والانفلونزا وأدوار الكحة المتكررة، والمشكلات الصحية التى يجلبها الطقس البارد معه.

ونصح أطباء الأطفال بضرورة توخي الحذر فى ساعات الليل، مما يستلزم تغيير أيضا فى طبيعة ملابس الطفل وعدد القطع التى يرتديها لمى تتوافق مع الأجواء ولا يصبح عرضة للمرض، مع ضرورة عدم المبالغة فى زيادة قطع الملابس للطفل، فالمزيد من الطبقات يعنى المزيد من التعرق ومع التعرض لأقل تيار بارد يصبح الطفل عرضة للمرض أكثر من غيره.