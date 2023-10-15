الأرصاد الجوية تكشف حالة الطقس غدًا الإثنين.. مائل للبرودة ليلًا

أعلنت الهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية، في بيان لها اليوم الأحد، عن الظواهر الجوية ودرجات الحرارة وحالة الطقس المتوقعة غدًا الإثنين، إذ إنه من المتوقع أن يسود طقس معتدل الحرارة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، ويكون مائلًا للحرارة على جنوب سيناء وشمال الصعيد، ويكون حارًا على عدد من المناطق من جنوب الصعيد.

الأرصاد الجوية:

وأوضحت الأرصاد الجوية، في بيان نشرته الهيئة على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، أنه من المتوقع أن يكون هناك طقس لطيف في أول الليل ويكون مائلًا للبرودة في آخر الليل، على عدد من المناطق على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، ويكون لطيفًا على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

وأشارت الأرصاد الجوية، أن من المتوقع أن تتعرض القاهرة الكبرى وجنوب الوجه البحري ومدن القناة والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء إلى شبورة مائية على الطرق العامة والصحراوية وعلى الظهير الصحراوي، كما أنه من المتوقع أن يكون هناك هطول أمطار من خفيفة إلى متوسطة على مناطق من جنوب الوجه البحري ومدن القناة والسواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري، والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء.

وحذرت هيئة الأرصاد الجوية من ارتفاع نسب سقوط الأمطار اليوم، حيث تشير آخر صور الأقمار الصناعية إلى تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة الممطرة الآن على مناطق متفرقة من "الإسكندرية- البحيرة" يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة.

ولفتت الأرصاد في بيان اليوم، إلى أن فرص سقوط الأمطار قائمة حيث إنه من المتوقع أن تسقط أمطار متوسطة الشدة على السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري ووسط سيناء تمتد خفيفة إلى مناطق من جنوب الوجه البحري ومدن القناة على فترات متقطعة.

نشاط للرياح وشبورة:

كما تنشط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب الصعيد على فترات متقطعة.