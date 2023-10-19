الخميس 19 أكتوبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

شهب الجباريات تُزين سماء مصر في هذا الموعد

شهب الجباريات
شهب الجباريات

تشهد سماء مصر والعالم غدًا الجمعة ظاهرة فلكية نادرة وهي زخة شهب الجباريات، وهي من الزخات الشهابية المتوسطة ويصل فيها عدد الشهب إلى 20 شهابًا في الساعة عند الذروة.

txt

اقترانات وكسوف وخسوف.. أهم الظواهر الفلكية في أكتوبر ومواعيدها

txt

محاق ربيع الثاني.. الظواهر الفلكية خلال أكتوبر

مخلفات مذنب هالي 

وأشار الدكتور أشرف تادروس، رئيس قسم الفلك السابق‏ لدى ‏المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، أن شهب الجباريات تأتي نتيجة دخول الأرض في مخلفات غبار مذنب هالي والتي تدخل الغلاف الجوي الأرضي وتحترق فيه في صورة شهب، وسيحجب قمر التربيع الأول بعض الشهب الخافتة في تلك الليلة.

أشرف تادروس 

سقوط شهب الجباريات

وأضاف تادروس، عبر صفحته على مواقع التواصل الاجتماعي"الفيس بوك"، أن أفضل مشاهدة ستكون من مكان مظلم تمامًا بعيدًا عن ضوء المدينة بعد منتصف الليل، حيث تسقط الشهب كما لو كانت آتية من كوكبة الجبار، وهو سبب تسميتها بهذا الاسم، ولكن يمكن أن تظهر في أي مكان.

أفضل الأماكن لمشاهدة الظواهر الفلكية 

وأفاد رئيس قسم الفلك السابق‏ لدى ‏المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، أن أفضل الأماكن لمشاهدة الظواهر الفلكية عمومًا يكون في السواحل والحقول والصحاري والبراري والجبال، فليس هناك علاقة بين حركة الاجرام السماوية ومصير الإنسان على الأرض فهذا ليس من الفلك في شيء بل من التنجيم، والتنجيم من الأمور الزائفة المتعلقة بالعرافة والغيبيات مثل قراءة الكف والفنجان وضرب الودع وفتح الكوتشينة وخلافه ، فلو كان التنجيم علما لكان الفلكيين أولى الناس بدراسته.

مواد متعلقة

الظواهر الفلكية الاخيرة خلال سبتمبر

أستاذ موارد مائية يكشف عن علاقة حركة الفلك بحدوث الزلازل

أبرزها مذنب نيشيمورا.. أهم الظواهر الفلكية المتبقية في سبتمبر

الفلك: 4 ظواهر جوية تشهدها سماء مصر في شهر (فيديو)

الظواهر الفلكية الأخيرة خلال يوليو

عالم أزهري يرد على منتج زعم استخدام الفلك ضد فيفي عبده (فيديو)
الجريدة الورقية