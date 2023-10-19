شهب الجباريات تُزين سماء مصر في هذا الموعد

تشهد سماء مصر والعالم غدًا الجمعة ظاهرة فلكية نادرة وهي زخة شهب الجباريات، وهي من الزخات الشهابية المتوسطة ويصل فيها عدد الشهب إلى 20 شهابًا في الساعة عند الذروة.

مخلفات مذنب هالي

وأشار الدكتور أشرف تادروس، رئيس قسم الفلك السابق‏ لدى ‏المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، أن شهب الجباريات تأتي نتيجة دخول الأرض في مخلفات غبار مذنب هالي والتي تدخل الغلاف الجوي الأرضي وتحترق فيه في صورة شهب، وسيحجب قمر التربيع الأول بعض الشهب الخافتة في تلك الليلة.

أشرف تادروس

سقوط شهب الجباريات

وأضاف تادروس، عبر صفحته على مواقع التواصل الاجتماعي"الفيس بوك"، أن أفضل مشاهدة ستكون من مكان مظلم تمامًا بعيدًا عن ضوء المدينة بعد منتصف الليل، حيث تسقط الشهب كما لو كانت آتية من كوكبة الجبار، وهو سبب تسميتها بهذا الاسم، ولكن يمكن أن تظهر في أي مكان.

أفضل الأماكن لمشاهدة الظواهر الفلكية

وأفاد رئيس قسم الفلك السابق‏ لدى ‏المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، أن أفضل الأماكن لمشاهدة الظواهر الفلكية عمومًا يكون في السواحل والحقول والصحاري والبراري والجبال، فليس هناك علاقة بين حركة الاجرام السماوية ومصير الإنسان على الأرض فهذا ليس من الفلك في شيء بل من التنجيم، والتنجيم من الأمور الزائفة المتعلقة بالعرافة والغيبيات مثل قراءة الكف والفنجان وضرب الودع وفتح الكوتشينة وخلافه ، فلو كان التنجيم علما لكان الفلكيين أولى الناس بدراسته.