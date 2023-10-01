محاق ربيع الثاني.. الظواهر الفلكية خلال أكتوبر

تشهد سماء مصر والعالم خلال شهر أكتوبر الجاري بعض الظواهر الفلكية والتي ليس لها أي علاقة بين اصطفاف واقترانات الكواكب في السماء وحدوث الزلازل على الأرض، فلو كان ذلك صحيحُا لتم اكتشافه من قبل الفلكيين منذ مئات السنين.

وترصد"بوابة الوفد"، خلال التقرير التالي الظواهر الفلكية خلال أكتوبر الجاري:

القمر والمشتري

يقترن القمر مع كوكب المشتري (أكبر كواكب المجموعة الشمسية) اليوم الاحد ، حيث نراهما متجاوران في السماء باتجاة الشرق بحلول الـ 8:35 مساءا تقريبا ، ويظلا بالسماء طوال الليل إلى أن يختفي المشهد في شدة ضوء الشفق الصباحي من جراء شروق الشمس.

القمر وبلايدس

يقترن القمر مع الحشد النجمي بلايدس Pleiades (الثريا) أو الأخوات السبع في برج الثور يوم 2 أكتوبر وهو أحد ألمع وأشهر الحشود النجمية المفتوحة في السماء الشمالية، والذي يقع على بعد 440 سنة ضوئية من الأرض.

يتكون هذا الحشد من عدة مئات من النجوم ولكن ألمع نجومه هم 7 فقط التي يمكن رؤيتها بالعين المجردة السليمة ، ولذلك يطلق عليه الأخوات السبع.

و يمكن رؤية هذا الاقتران باتجاة الشرق بحلول الـ 9:15 مساءا تقريبا ، ويظلا بالسماء طوال الليل إلى أن يختفي المشهد في شدة ضوء الشفق الصباحي من جراء شروق الشمس.

القمر وبولوكس

يقترن القمر مع النجم بولوكس Pollux في برج الجوزاء/ التوأم ، حيث يوم 7 أكتوبر نراهما متجاوران في السماء باتجاة الشرق بغضون الساعة 0:45 صباحا تقريبا ، ويظلا بالسماء إلى أن يختفي المشهد في شدة ضوء الشفق الصباحي من جراء شروق الشمس .

زخة شهب التنين

وهي زخة شهابية صغيرة يبلغ عدد الشهب فيها حوالي 10 شهب في الساعة يومي 8 و 9 أكتوبر، حيث تحدث هذه الظاهرة نتيجة دخول الأرض في مخلفات غبار مذنب Giacobini-Zinner (الذي تم اكتشافه عام 1900) وهي تدخل الغلاف الجوي الأرضي في الفترة من 6 -10 أكتوبر وتحترق فيه في صورة شهب تكون ذروتها في 8- 9 أكتوبر.

وتعتبر شهب التنين غير تقليدية حيث يكون أفضل وقت لمشاهدتها قبل منتصف الليل وليس بعده كما يحدث في معظم الزخات الشهابية الأخرى .. أفضل وقت للمشاهدة سيكون عند دخول الليل من مكان مظلم تماما بعيدا عن أضواء المدينة حيث تشاهد الشهب كما لو كانت آتية من كوكبة دراكون (التنين) وهو سبب تسميتها ، ولكن يمكن أن تظهر الشهب في أي مكان أخر في السماء.

القمر و ريجولس

يشرق القمر مقترنا مع النجم ريجولس Regulus أو قلب الأسد يوم 9 أكتوبر وهو ألمع نجوم برج الأسد ويعتبر من النجوم اللامعة في سماء الليل عموما ، تبلغ كتلته 3.5 ضعف كتلة الشمس ويبعد عنا حوالي 79 سنة ضوئية.

ويمكن رؤية هذا الاقتران بحلول الساعة 3:30 صباحا حيث نراهما متجاوران في السماء إلى أن يختفي المشهد في شدة ضوء الشفق الصباحي من جراء شروق الشمس.

كما يمكن رؤية هذا المشهد أيضا في الفترة من 7 الى 11 أكتوبر ولكن تكون الزاوية بين الجرمين السماويين أقل ما يمكن محققة بذلك شرط الاقتران يوم 9 أكتوبر.

القمر الجديد (محاق ربيع الثاني)

لن يكون القمر مرئيا في السماء طوال الليل يوم 14 أكتوبر إيذانا ببدء ميلاد القمر الجديد ، حيث يشرق القمر مع الشمس ويغرب معها تماما فيكون وجهه المضيئ مواجها للشمس ووجهه المظلم مواجها للأرض .

وتعتبر هذه الليلة هي أفضل الليالي الليلاء خلال الشهر عموما والتي يفضلها الفلكيون كثيرا لرصد الأجرام السماوية الخافتة مثل المجرات والحشود النجمية ونجوم الكوكبات البعيدة.

كسوف حلقي للشمس

يحدث الكسوف الحلقي عموما عندما يكون القمر بعيدا عن الأرض بحيث لا يغطي قرص الشمس بالكامل فينتج عن ذلك حلقة من الضوء حول القمر المظلم (كسوف حلقي) يوم 14 أكتوبر"غير مرئي في مصر"، سيبدأ مسار الكسوف في المحيط الهادئ قبالة ساحل جنوب كندا ويتحرك عبر جنوب غرب الولايات المتحدة وأمريكا الوسطى وكولومبيا والبرازيل، وسيكون كسوفا جزئيا مرئيا في معظم أنحاء أمريكا الشمالية والجنوبية والجزء الغربي من قارة أفريقيا.

القمر وأنتاريس

يُرى القمر مقترنا مع النجم أنتاريس Antares قلب العقرب بالعين المجردة السليمة بعد غروب الشمس مباشرة ودخول الليل يوم 18 أكتوبر حتى غروب المشهد بغضون الساعة 8:30 مساءا تقريبا حيث أن أنتاريس (قلب العقرب) هو نجم عملاق أحمر تبلغ كتلته 10 أضعاف كتلة الشمس ويبعد عنا 600 سنة ضوئية

زخة شهب الجباريات

وهي من الزخات الشهابية المتوسطة حيث يصل عدد الشهب فيها إلى 20 شهابا في الساعة عند الذروة يومي 20 و21 أكتوبر، وتأتي شهب الجباريات نتيجة دخول الأرض في مخلفات غبار مذنب هالي Halley التي تدخل الغلاف الجوي الأرضي وتحترق فيه في صورة شهب، سيحجب قمر التربيع الأول بعض الشهب الخافتة في تلك الليلة .

و أفضل مشاهدة ستكون من مكان مظلم تماما بعيدا عن ضوء المدينة بعد منتصف الليل، وتسقط الشهب كما لو كانت آتية من كوكبة الجبار وهو سبب تسميتها ، ولكن يمكن أن تظهر في أي مكان آخر في السماء.

استطالة الزهرة

يصل كوكب الزهرة (ألمع كواكب المجموعة الشمسية / إلهة الحب والجمال) إلى أقصى استطالة غربية له من الشمس تبلغ 46 درجة تقريبا يوم 23 أكتوبر وهذا الوقت هو أفضل وقت لمشاهدة الزهرة وتصويره لأنه سيكون في أعلى نقطة له فوق الأفق في السماء الشرقية قبل شروق الشمس مباشرة إلى أن يختفي المشهد في شدة ضوء الشفق الصباحي من جراء شروق الشمس

القمر و زحل

يُرى القمر مقترنا مع كوكب زحل (لؤلؤة المجموعة الشمسية) حيث نراهما متجاوران بالسماء بعد غروب الشمس وعند دخول الليل يوم 24 أكتوبر، ويظلا بالسماء حتى بداية غروب المشهد في الـ 2:20 صباحا من فجر اليوم التالي.

إكتمال القمر (بدر ربيع الثاني)

يكتمل قرص القمر ويصبح بدرا كامل الاستدارة يوم 28 أكتوبر ، فيشرق بعد غروب الشمس مباشرة ويظل بالسماء طوال الليل إلى أن يغرب مع شروق الشمس في صباح اليوم التالي وتبلغ نسبة لمعانه 100 % .

و يبدوا لنا القمر كما لو كان بدرا في الفترة من 27 إلى 29 أكتوبر ، وهذا لأن العين المجردة لا تستطيع تمييز النقصان البسيط في استدارة قرص القمر بسهولة.

ويُعرف هذا البدر عند القبائل الأمريكية باسم "قمر الصيادين" لأنه في هذا الوقت من العام تتساقط فيه أوراق الشجر كاشفة عن الطيور السمينة التي تكون جاهزة للصيد ، كما يُعرف أيضا باسم قمر السفر والقمر الدموي .

كما أن وقت إكتمال القمر هو أفضل وقت لرؤية التضاريس والفوهات البركانية والحفر النيزكية على سطح القمر باستخدام النظارات المعظمة والتلسكوبات الصغيرة .

خسوف جزئي للقمر (مرئي في مصر)

يحدث خسوف القمر الجزئي عندما يمر القمر عبر شبه ظل الأرض ، ولا يمر سوى جزء صغير منه عبر الظل التام للأرض يوم 28 أكتوبر وخلال هذا النوع من الخسوف يصبح جزء من القمر داكنا أثناء تحركه عبر ظل الأرض (الجزء السفلي من قرص القمر كما سيترائى في مصر) ، كما سيكون الخسوف مرئيا في جميع أنحاء أوروبا وآسيا وأفريقيا وغرب أستراليا

القمر والمشتري

يقترن القمر للمرة الثانية خلال هذا الشهر مع كوكب المشتري (أكبر كواكب المجموعة الشمسية) يومي 28 و29 أكتوبر حيث نراهما متجاوران في السماء باتجاة الشرق بعد غروب الشمس ودخول الليل ويظلا بالسماء طوال الليل إلى أن يختفي المشهد في شدة ضوء الشفق الصباحي من جراء شروق الشمس .

القمر وبلايدس

يقترن القمر للمرة الثانية خلال هذا الشهر مع الحشد النجمي بلايدس Pleiades (الثريا) أو الأخوات السبع في برج الثوريوم 30 أكتوبر وهو أحد ألمع وأشهر الحشود النجمية المفتوحة في السماء الشمالية، ويمكن رؤية هذا الاقتران باتجاة الشرق بحلول الـ 6:30 مساءا تقريبا ، ويظلا بالسماء طوال الليل إلى أن يختفي المشهد في شدة ضوء الشفق الصباحي من جراء شروق الشمس